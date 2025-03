Payback: App-Nutzer sammeln fleißig Punkte – ihr Urteil ist eindeutig

Heutzutage gibt es einige Bonusprogramme auf dem Markt – doch nur eins hat sich bei den allermeisten durchgesetzt: Payback! Seit jetzt schon 25 Jahre ist das Bonussystem bei vielen Deutschen nicht mehr wegzudenken.

Vor allem der Satz „Sammeln Sie Payback-Punkte?“ fällt beinahe an jeder Kasse eines Supermarktes, Discounters oder Drogeriemarkts. Besonders spannend: Mit Rabatt-Aktionen und den gesammelten Punkten, die Kunden in bares Geld umwandeln können, spart man jede Menge. Und das kommt bei den Payback-Nutzern richtig gut an.

Payback hat „sehr hohen Mehrwert“

Die Anwenderbefragung „Mehrwert von Mobile Apps“, durchgeführt von der Ratingagentur Service Value im Auftrag der „Süddeutschen Zeitung“, zeigt ganz eindeutig: Payback hat für den Verbraucher einen „sehr hohen Mehrwert“.

Zur Wahl standen 655 Apps in insgesamt 59 Kategorien. Die besten Werte aller untersuchten Apps erzielte dabei das Loyalty-Programm von Payback. Dahinter folgten Konzerne wie Amazon, Otto und Ebay.

Für den Geschäftsführer Dominik Dommick ein voller Erfolg. Denn von den zurzeit 33 Millionen Kunden, die Payback-Punkte in Deutschland sammeln, nutzen 13 Millionen die gleichnamige App. „Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr mit der Payback App wieder so hervorragend bewertet wurden! Für uns ist es einmal mehr der Beweis dafür, dass die App nutzerfreundlich ist und Vorteile bringt“, erzählt er.

Doch was macht die Smartphone-Applikation so besonders? Für viele Nutzer ist sie ziemlich intuitiv, sicher und verbindet viele Funktionen sowie Services in einer App. So kann man mit ihr bei über 700 Partnerunternehmen einkaufen, Punkte sammeln, Punkte einlösen, spenden, Coupons aktivieren, mobil bezahlen und immer und überall den Punktestand einsehen. Das ist aber nicht das erste Mal, das Payback für seine App ausgezeichnet wurde. Zudem zählt sie laut Statista zu den drei bekanntesten mobilen Zahlungsfunktionen – neben Paypal und Klarna.