Massive Änderung beim deutschen Pass! Jetzt herrscht Gewissheit

Paukenschlag beim deutschen Pass! Wie die „Rheinische Post“ berichtet, wird die Ampelregierung bestehend aus SPD, Grüne und FDP den Doktor aus dem Personalausweis und Reisepass streichen. Im Klartext: Das „DR.“ vor dem Nachnamen soll gestrichen werden.

Schon 2007 wurde versucht, den Doktorgrad aus dem Pass zu tilgen. Die damalige Große Koalition unter Angela Merkel legte einen entsprechenden Gesetzesvorschlag zur Abschaffung der Eintragung des Doktorgrades vor, scheiterte damit aber. Auch nach der Guttenberg-Affäre 2011 brachten die Grünen einen entsprechenden Antrag ein. Auch dieser fand keine Mehrheit. Jetzt, nach 13 Jahren, die Kehrtwende!

Massive Änderung beim deutschen Pass!

Grünen-Geschäftsführerin Irene Mihalic (47) bestätigt den neuen Anlauf der Ampel. Sie zur „Rheinischen Post“: „Die Koalition hat sich auf ein Vorgehen geeinigt, das einen zentralen Bestandteil unserer Kritik aufnimmt und Missverständnisse beim Auslesen von Ausweisdokumenten im Ausland ausräumt.“ Das „DR.“ vor dem Nachnamen stehe „im Widerspruch zu den internationalen Gepflogenheiten“ – dadurch könnte es bei „ausländischen Grenzbehörden zu Irritationen kommen, da die beiden Buchstaben oftmals für die Anfangsbuchstaben des Familiennamens gehalten“ würden.

Durch die Neureglung könnten Kontrollen schneller ablaufen und Komplikationen vermieden werden. Auch sehe der Standard für Reisedokumente der internationalen Luftfahrtorganisation (ICAO) keine weiteren Eintragungen als den Familiennamen vor. Immerhin heißt das aber nicht, dass Doktoren komplett auf den Titel verzichten müssen. Für sie wird ein separates neu geschaffenes Datenfeld auf der Rückseite des Personalausweises und im Reisepass geben.

Doktorgrad für immer weg?

Womöglich könnte der Titel aus den Dokumenten doch noch final und ersatzlos gestrichen werden. Der Doktorgrad sei zur sicheren Identifizierung einer Person nicht erforderlich, so der Petitionsausschuss des Bundestags. Der Ausschuss reichte die Petition an die Bundestagsfraktionen weiter. Sie könne so als „Anregung für eine parlamentarische Initiative dienen“, so das Gremium weiter.