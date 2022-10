Paris: Vermisste Lola (12) tot in Koffer gefunden – mysteriöse Zeichen auf ihr geben den Ermittlern Rätsel auf

Trauer um eine Zwölfjährige in Paris, Frankreich. Das zunächst als vermisst gemeldete Mädchen wurde am Freitagabend tot in der Nähe ihres Wohnhauses gefunden. Ihre Eltern hatten zuvor die Polizei verständigt, weil ihre Tochter nach der Schule nicht nach Hause zurückgekehrt war.

Ein Obdachloser fand die sterblichen Überreste von Lola in einem Koffer, der im Innenhof des Wohnkomplexes stand. Bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei Paris war den Beamten dann ein gruseliges Detail auf der Leiche aufgefallen. Was haben die Zeichen auf dem Körper des Mädchens zu bedeuten?

Paris: Mörder richtet Zwölfjährige grausam zu

Zuerst vermisst und dann tot im eigenen Innenhof entdeckt – nun besteht traurige Gewissheit. Ein Obdachloser hatte ihre Leiche am Freitagabend an seinem gewohnten Schlafplatz entdeckt. Der befand sich im Innenhof eines Wohnkomplexes, ganz in der Nähe von Lolas Zuhause. In einen Koffer hatte ihr Mörder ihren Leichnam gesteckt und ihn dort abgestellt.

Der Anblick, der sich ihm bot, war grausam. Der Körper des Mädchens war zerstückelt und ihre Arme und Beine mit Klebeband zusammengeschnürt und ihre Kehle mehrfach durchgeschnitten. Dann hatte ihr Mörder auch noch die Zahlen 1 und 0 auf ihren Körper geschrieben. Was diese bedeuten sollen, ist noch unbekannt. Nach den ersten Ergebnissen einer Autopsie ist bisher nur die Todesursache bekannt. Das Mädchen wurde offenbar erstickt.

Freunde und Bekannte der Toten legten ihr zu Gedenken Blumen an dem Fundort ihrer Leiche in Paris nieder. Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

Paris: Wer hat Lola getötet?

Die Reste des Klebebandes fanden die Ermittler im Keller des Wohnhauses der Getöteten. Die Vermutung liegt nahe, dass der Täter das Mädchen zunächst fesselte und sie dann tötete. Videoaufnahmen einer Überwachungskamera zeigten Lola in Begleitung einer jungen Frau, wie sie ins Haus gingen. Später verließ die Unbekannte das Haus mit einem offensichtlich schweren Koffer. Vermutlich steckte dort bereits die Leiche der Zwölfjährigen darin.

Die Polizei hatte schon am Wochenende mehrere Verdächtige ausfindig gemacht, Stand Sonntag verblieben noch vier in Gewahrsam. Ab Montag gibt es ein psychologisches Hilfsangebot für die Klassenkameraden der Toten. Deren Eltern haben nun Angst, ihre Kinder alleine in die Schule zu schicken. Viele legten Blumen und Karten vor das Haus der getöteten Zwölfjährigen und zündeten in Gedenken an sie Kerzen an. Währenddessen gehen die Ermittlungen weiter. (mit afp)