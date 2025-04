Todesnachricht von Papst Franziskus macht auf Mallorca die Runde: Menschen starren erstaunt gen Himmel

Erst wenige Stunden vorher hatte Papst Franziskus vor Zehntausenden Gläubigen noch den Segen Urbi et Orbi gespendet. Auch in Mallorcas Hauptstadt Palma erreicht die Menschen die Nachricht. Mallorca in Trauer – Gläubige versammeln sich in Palma Rund um die Ostertage zogen täglich Prozessionen durch die Städte und Gemeinden von Mallorca. Am Karfreitag wurde vielerorts Prozessionsfeste gefeiert, doch die Todesnachricht vom Papst überschattet das christliche Fest plötzlich. Am Montag ist vor der Kathedrale Le Seu von trauer jedoch nichts zu sehen. Hier geht das bunte Treiben wie üblich weiter. Illegale Straßenverkäufer biete ihre Taschen, Trikots und Souvenire an, während Touristen fleißig Fotos knipsen. Doch als um 12:30 Uhr plötzlich laut die Glocken der Kathedrale ertönen, bleiben viele stehen und schauen plötzlich nach oben Richtung Himmel. Sie wundern sich, warum die Glocken im Turm zu dieser Uhrzeit läuten. Der Grund: Sie klingen zu Ehren des verstorbenen Papstes. Als wir einige verdutze Urlauber aufklären, hören viele von der Todesnachricht zum ersten Mal. „Was? Wirklich? Oh Gott, wie schlimm“, sagt Ulrike mit weit aufgerissenen Augen. Die deutsche ist mit ihrer Familie hier. „Im Urlaub schaut man keine Nachrichten, deshalb haben wir davon nichts bekommen.“ Auch für die beiden Briten Cammy und Deren kommt die Nachricht überraschend. „Krass, aber wir sind ehrlich gesagt nicht besonders gläubig, deshalb berührt uns das nicht so“, geben sie ehrlich zu. Ganz anders empfindet die Spanierin Lucia. „Ich hatte gedacht, dass es ihm wieder gut geht. Habe es heute Morgen mitbekommen, aber ich glaube dass es ihm selbst viel bedeutet hat, dass er gestern nochmal zu allen Gläubigen sprechen konnte“, äußert sie sich gerührt. Demnächst steht in der Sixtinischen Kapelle in Rom nun wieder ein Konklave an. Auf diese Weise bestimmt die katholische Kirche mit ihrer mehr als zwei Jahrtausende alten Geschichte den nächsten Papst. Wahlberechtigt sind Kardinäle aus aller Welt, solange sie das 80. Lebensjahr nicht vollendet haben. Franziskus‘ Nachfolger wird der 267. Pontifex sein. Zuvor gibt es nach katholischem Brauch eine neuntägige Trauerzeit, die sogenannte Novendiale. Zur Beisetzung werden Staatsgäste aus aller Welt erwartet.