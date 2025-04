Mallorca: Besuch in Palma – Szenen schlimmer als am Ballermann

Bei einem Urlaub auf Mallorca darf ein Ausflug in die Hauptstadt eigentlich nicht fehlen. Denn mit ihren verwinkelten Gassen, zahlreichen Cafés und Restaurants sowie der prunkvollen Kathedrale Le Seu ist Palma definitiv einen Besuch wert.

Rund um die Ostertage sind die Straßen in Mallorcas Hauptstadt auch schon gut gefüllt. Kreuzfahrtschiffe halten im Hafen und Urlauber, die mit dem wilden Treiben am Ballermann nichts anfangen können, kommen in die Stadt. Allerdings herrschen hier plötzlich direkt Verhältnisse, die man sonst vor allem vom Ballermann kennt. Wir waren selbst vor Ort.

Mallorca: Überall illegale Straßenverkäufer

Die Kathedrale von Palma zieht alle Blicke auf sich und ist für Touristen fast wie ein Magnet. Jeder will ein Foto vor dem beeindruckenden architektonischen Kunstwerk oder es vielleicht sogar einmal von Innen begutachten. Doch um dahinzukommen, müssen sich die Touristen rund um Ostern erstmal an den zahlreichen illegalen Straßenverkäufern entlang schlängeln.

++ Mallorca-Schock mitten in Palma: SIE sind zurück ++

Es ist nichts Neues, dass die illegalen Straßenverkäufer rund um die Kathedrale und den Parc de la Mar ihre Fake-Produkte anbieten. Doch zu den Feiertagen tummeln sich hier fast mehr „Helmuts“, wie sie sich selber nennen, als am Ballermann. Wie bei einem Basar sind die Tücher mit Sonnenbrillen, Trikots, Handtaschen und Schuhen ausgebreitet – kein Entkommen für Besucher.

Vor Palmas Kathedrale breiten die illegalen Straßenverkäufer ihre Fake-Ware wie auf einem Basar aus. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Einzelhandelsverbände fordern Konsequenzen

Die örtlichen Souvenir- und Handwerkerstände, die für ihren Platz Steuern zahlen, rücken dabei fast komplett in den Hintergrund. Aus ihrer Sicht sind die illegalen Straßenverkäufer eine wahrhaftige Gefahr für das Geschäft. Laut dem „Mallorca Magazin“ schlagen deshalb die Einzelhandelsverbände Afedeco und Pimeco nun Alarm und fordern ein konsequenteres Eingreifen der Behörden.

In einem Gespräch mit der Polizei machten Vertreter deshalb deutlich, dass strafrechtlich nicht nur gegen die Verkäufer, sondern auch die Lieferketten im Hintergrund vorgegangen werden müsse. Während an der Playa de Palma seit dem 17. April mehr Polizei Kontrollen stattfinden, wird auch der Ruf danach in der Hauptstadt immer lauter.

Doch dem Bericht zufolge habe die Stadt Palma bislang keine weiteren Maßnahmen angekündigt. Die bisherigen Patrouillen der Polizei zeigen wenig Wirkung, dienen maximal als kurze Abschreckung. Besonders in der Hochsaison kommen die illegalen Straßenverkäufer immer wieder an die belebten Orte zurück.