Karin fährt mit ihren Kindern an die Ostsee – es wird ein Abschied für immer

Manchmal sind die kleinen Wünsche ganz groß – vor allem, wenn es um die Wünsche von Menschen geht, die in der letzten Phase ihres Leben stecken.

So ging es auch Karin, die zum zweiten Mal an Krebs erkrankte. Wie unser Partnerportal „Berlin Live“ berichtet, war der Berlinerin nur noch eines wichtig, als sie erfuhr, dass die heimtückische Krankheit zurückgekehrt war.

Karin erkrankt an Krebs – und trifft eine Entscheidung

Schon immer hat Karin die Ostsee – und alles, was dazu gehört – geliebt: das Meer, den Strand, die Möwen und die frische Luft. Aufgrund einer Krebserkrankung in der Gebärmutter konnte die Berlinerin ihrem Sehnsuchtsort aber lange keinen Besuch mehr abstatten – bis zum Oktober 2023.

Zu diesem Zeitpunkt erfuhr die zweifache Mutter, dass der Krebs wiedergekehrt war und dazu gestreut hatte. Es gab keine Chance mehr auf Heilung. Für Karin stand fest, dass sie ein letztes Mal die Ostsee sehen möchte. Diese Reise sollte aber nicht alleine stattfinden, sondern im Beisein ihrer beiden erwachsenen Kinder.

Gemeinsam mit dem Team des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), das schwerkranken Menschen Herzenswunsch erfüllt, ging es also zu dritt an die Ostsee. Die Auszeit am Meer ließ Karin noch einmal aufblühen. Während sie in ihrem Pflegeheim eher unter Appetitlosigkeit litt, konnte sie im Beisein ihrer Kinder sogar ein Fischbrötchen genießen.

Karin stirbt nur einen Monat nach dem Ostsee-Trip

Laut „Berlin Live“ wurde die Reisegruppe sogar von einer ehrenamtlichen Fotografin begleitet, die die letzten schönen Momente im Leben von Karin festhielt. Die Bilder sind vor allem eine besondere Erinnerung für die Kinder der Krebskranken. Denn nur einen Monat nach der Ostsee-Reise starb sie.

