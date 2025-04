Aldi, Penny, Edeka & Co.: Einkaufen über Ostern – HIER stehst du vor verschlossener Tür

Ostern steht vor der Tür – und viele Kunden von Aldi, Penny, Edeka & Co. stürmen daher derzeit die jeweiligen Märkte. Schließlich möchte man seinen Liebsten einen vollen Kühlschrank mit Leckereien präsentieren.

Doch das Problem: Die nächsten Tage sind gespickt mit Feiertagen und Festen – da fragen sich viele: Wann haben die Supermärkte und Discounter an Ostern geöffnet? Wann Aldi, Penny, Edeka & Co. ihre Türen öffnen (oder auch nicht), erfährst du hier.

Aldi, Edeka & Co.: Öffnungszeiten an Ostern im Überblick

Die erste gute Nachricht: Gründonnerstag, also der 17. April, ist kein Feiertag! Du darfst also ganz entspannt zu Lidl, Rewe, Aldi, dm, Rossmann und Co. gehen – wie an jedem normalen Donnerstag. Manche Läden öffnen sogar früher oder machen abends ein bisschen länger auf, damit sich nicht ganz Deutschland gleichzeitig auf die Frischetheke stürzt.

Am 18. April, also am Karfreitag, hat kein Supermarkt offen, denn der Tag gilt als „stiller Feiertag“. Ein bisschen Hoffnung gibt’s – in Form von Bäckereien. Die dürfen in manchen Bundesländern mit Sondergenehmigung kurz öffnen:

NRW : sogar 5 Stunden

: sogar 5 Stunden Bayern: bis zu 3 Stunden

Auch Blumenläden, Tankstellen und Kioske können vereinzelt offen sein, aber das ist nicht die Regel. Am Karsamstag (19. April) hingegen, haben die Märkte wie Aldi, Penny, Edeka & Co. wie gewohnt geöffnet. Doch Achtung: An diesem Tag könnte es voll sein in den Läden.

Ostersonntag & -montag: Geschäfte bleiben geschlossen

Ostersonntag ist zwar kein „stiller Feiertag“ wie Karfreitag, aber es bleibt dennoch still in den Gängen von Aldi, Edeka & Co. Die Geschäfte sind zu – genau wie an jedem anderen Sonntag. Eine kleine Ausnahme: Einige Bäckereien und Blumenläden dürfen, wie sonntags üblich, ein paar Stunden öffnen. Aber auch hier gilt: regional unterschiedlich. Und auch am Ostermontag (21. April) bleiben die Supermärkte geschlossen, denn es ist ein gesetzlicher Feiertag.

Übrigens: Nach dem langen Oster-Wochenende läuft am 22. April (Dienstag) wieder alles wie gewohnt.