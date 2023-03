Osterferien: Kommst du wegen Streik-Chaos nicht in den Urlaub? Gewerkschafts-Boss spricht Klartext

Die neue Woche beginnt vor allem für Pendler mit einem großen Knall: Am Montag (27. März) steht der Verkehr in Deutschland still. Busse, Bahnen und Züge fahren nicht. Auch Flugzeuge heben nicht ab. Deswegen ist auf den Autobahnen mit jeder Menge Stau zu rechnen – und das, wo die Osterferien in fast allen Bundesländern kurz bevorstehen! In Bremen und Niedersachsen starteten sie sogar bereits am Montag.

Droht uns jetzt das Streik-Chaos in den Osterferien? Viele scharren schon mit den Hufen, wollen endlich in den wohlverdienten Urlaub. Doch das könnte unter Umständen schwieriger werden als gedacht. Jetzt hat sich Cosima Ingenschay, Verhandlungsführerin der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), zu der Thematik geäußert.

Osterferien: EVG will sich Streik offen halten

Auf der Internetseite der EVG heißt es: „Wir wollen nicht die Reisenden treffen, sondern die Arbeitgeber. Deshalb haben wir die Tage um Ostern ausgeklammert. Hier wird es keine Warnstreiks, aber auch keine Verhandlungen geben.“

Doch ist dem wirklich so? Die EVG will sich nun doch weitere Streiks in den Osterferien offenhalten. „Wir schließen zum jetzigen Zeitpunkt nichts aus“, sagte Ingenschay gegenüber der „Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft“ auf die Frage, ob es zu Ostern Streiks geben könnte. Demnach sei der Streik aber „das letzte Mittel“.

Osterferien: Reisende müssen noch bangen

Es gibt also kein endgültiges Aufatmen für alle Reisenden, die in den Osterferien weg wollen…

Der Streik am Montag trifft besonders den Verkehrssektor hart. Allerdings stehen in manchen Bundesländern nicht nur die öffentlichen Verkehrsmittel still. In einem Bundesland werden für den Tag sogar zahlreiche Krankenhäuser bestreikt! Alles, was du dazu wissen musst, haben wir hier für dich zusammengefasst.