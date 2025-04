Bußgeld: Experten warnen vor Oster-Tradition – wer das im eigenen Garten tut, muss zahlen

Eier bemalen, Hefezöpfe backen oder ganz viel Schokolade mapfen – das Oster-Fest hat viele Traditionen und vor allem Bräuche. Einer, auf den sich viele Familien freuen, ist vor allem das Osterfeuer. Schließlich kommen hier Groß und Klein zusammen, um das lodernde Feuer zu bestaunen und das eine oder andere Bier zu trinken.

Doch wer jetzt ein solches Fest im eigenen Garten plant, sollte aufpassen. Denn schneller als einem lieb ist, kann daraus ein teures Vergnügen werden. Es droht ein saftiges Bußgeld.

Bußgeld an Ostern: Grund ist das Osterfeuer

„Wer im Garten einfach so ein Feuer macht, riskiert ein teures Bußgeld“, warnt Konrad Adenauer, Vorstandvorsitzender des Kölner Haus- und Grundbesitzervereins. Und er macht klar: „Gartenabfälle zu verbrennen, ist innerhalb geschlossener Ortschaften in der Regel verboten.“

Gemeint ist damit vor allem die Idee, den eigenen Grünschnitt zum Anlass für ein kleines Osterfeuer zu nehmen. Doch auch wenn das auf den ersten Blick praktisch erscheint, birgt es gleich mehrere Risiken: Neben der Möglichkeit, dass ein Feuer außer Kontrolle gerät und große Schäden verursacht, ist auch die Belästigung der Nachbarschaft durch Rauch und Geruch ein häufiger Kritikpunkt.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Der Naturschutz. In den Haufen aus Holz und Grünschnitt nisten oft kleine Tiere wie Igel oder Vögel. Diese könnten beim Verbrennen der Materialien zu Schaden kommen. Daher solltest du den Haufen vorher lieber einmal durchmischen, um ungewollte „Tier-Schäden“ zu vermeiden.

Kontrolle durch Ordnungsämter

Zudem hat das Oberverwaltungsgericht NRW bereits 2004 unmissverständlich entschieden: Osterfeuer sind nur dann erlaubt oder genehmigungsfähig, wenn sie eindeutig der Brauchtumspflege dienen – also öffentlich organisiert werden, etwa von Kirchengemeinden oder Vereinen. Kein Wunder also, dass gerade an den Osterfeiertagen mit verstärkten Kontrollen durch die Ordnungshüter zu rechnen ist.

Wer auf Nummer sicher gehen will, genießt das Osterfeuer also lieber dort, wo es erlaubt und traditionell verankert ist – ganz ohne Stress mit dem Ordnungsamt oder Ärger mit den Nachbarn.