Frau bestellt Orangensaft am Flughafen von Mallorca – dann trifft sie der Schlag

Der Flughafen auf Mallorca ist größer als manch ein anderer in einer deutschen Stadt. Auf der Balearen-Insel haben die Passagiere kurz vor Abflug also noch genügend Möglichkeiten, um Souvenirs zu shoppen oder sich um ihr leibliches Wohl zu kümmern.

Letzteres wollte auch eine Frau vor ihrem Flug nach Barcelona erledigen – und zwar mit der Bestellung eines Frühstücks inklusive Orangensaft. Doch als das Menü an ihrem Tisch ankam, dürfte die Reisende beinahe aus den Latschen gekippt sein.

Auch interessant: Mallorca-Auswanderin eröffnet Café – doch eines hat sie dabei nicht bedacht

Reisende ereilt am Flughafen von Mallorca der Schock

Wie die spanische Zeitung „Ultima Hora“ am vergangenen Mittwoch (10. Juli) berichtete, habe die Passagierin bereits in der Nähe ihres Gates im Café gewartet. Doch statt einer letzten genüsslichen Mahlzeit vor dem Abflug erreichte die Urlauberin ein regelrechtes Ekel-Paket.

Wie ein Video zeigt, konnte die Dame mehrere insektenähnliche Tierchen aus ihrem O-Saft fischen. Die kleinen Maden sammelte die Kundin auf einer Serviette und ging damit zum Servicepersonal, um das Geld zurückzuverlangen. Zudem habe sie einen neuen Saft in einer geschlossenen Flasche verlangt.

Flughafen Mallorca: Nicht der erste Vorfall dieser Art

Die Angestellten machten offenbar einen ebenfalls überraschten Eindruck. Ihrer Meinung nach müssen sich die Tierchen vor dem Auspressen in einer der Orangen befunden haben. Ein großes Drama wurde über den Vorfall jedenfalls nicht gemacht – stattdessen kamen die Mitarbeiter der Bitte der Frau nach.

Mehr News:

Das Ereignis passierte allerdings nicht zum ersten Mal am Flughafen von Palma. Erst vor ein paar Wochen hatte sich eine andere Frau im Netz beschwert, der ein ähnlicher Anblick beschert wurde: In ihrem Kaffee aus einem der Automaten am Airport seien ebenfalls kleine Insekten geschwommen.