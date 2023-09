Oktoberfest 2023: Bierpreis, Zelte, Verbote – alles, was du zur Wiesn wissen musst

Am Samstag (16. September 2023) geht es endlich los: Das Oktoberfest 2023 in München öffnet seine Türen. Also Dirndl und Lederhosen rausholen – und „Ozapft is“!

Aus aller Welt reisen Besucher zum weltweit größten Volksfest in München. Jahr für Jahr stellen sich die Partyfreunde dabei dieselben großen Fragen rund um das Oktoberfest: vom Bierpreis über Neuheiten und Verbote bis hin zu den Warteschlangen vor den Festzelten.

Wir geben dir alle Infos, die du für deinen Besuch auf dem Oktoberfest 2023 in München brauchst.

Oktoberfest 2023: Wann steigt die Wiesn-Party?

Am Samstag, 16. September, geht es los. Um Punkt 12 Uhr wird Oberbürgermeister Dieter Reiter das erste Fass Bier in der Schottenhamel-Festhalle zapfen.

Im Anschluss öffnen die 38 Zelte montags bis freitags um 10 Uhr ihre Türen – und schließen um 23.30 Uhr. Am Wochenende oder am Feiertag (3. Oktober) läuft der Betrieb von 9 bis 23.30 Uhr. Das letzte Bier wird in den großen Hallen um 22.30 Uhr ausgeschenkt, in den kleinen Braterei-, Imbiss- und Cafézelten erst um 23 Uhr.

Das sind die großen Zelte auf dem Oktoberfest 2023:

Armbrustschützen-Festzelt

Augustiner-Festhalle

Festzelt Tradition

Fischer-Vroni

Hacker-Festzelt

Herzkasperlzelt

Hofbräu-Festzelt

Käfer Wiesn-Schänke

Kufflers Weinzelt

Löwenbräu-Festzelt

Marstall Festzelt

Ochsenbraterei

Paulaner Festzelt

Pschorr-Bräursöl

Schottenhamel-Festhalle

Schützen-Festzelt

Schützenlisl

Wer sich jetzt noch keine Plätze in einem der Bierzelte reserviert hat, muss sich beeilen. Viele Plätze sind schon Monate vor Beginn des Oktoberfestes ausgebucht – aber die Wirte müssen eine Mindestzahl an Platzen tatsächlich freihalten. Wer also um Punkt 9 Uhr zur Eröffnung ins Zelt stürmt, könnte noch Glück haben.

Am Dienstag, 3. Oktober 2023, ist der ganze Trubel dann auch schon wieder vorbei.

Oktoberfest 2023: Wie teuer ist das Bier?

Die wahrscheinlich elementarste Frage für alle ist aber: Wie viel kostet das Bier? Denn die Unmengen an Hopfensaft auf der Wiesn – rund 7 Millionen Liter im Schnitt jedes Jahr – gehören schließlich für viele Besucher zum Kernprogramm.

Bierzelt-Spaß auf dem Oktoberfest 2023 Foto: IMAGO/Christian Ender

Für eine Maß Bier musst du dieses Jahr im Schnitt 14,18 Euro zahlen. Mindestpreis 12,60 Euro – Höchstpreis 14,90 Euro. Mit Blick auf die Inflation, die Deutschland seit Monaten plagt, ist diese Preissteigerung um rund sechs Prozent gar nicht mal so erschreckend hoch. Zum Vergleich: Das Bier im Einzelhandel wurde im letzten Jahr im Schnitt um mehr als zwölf Prozent teurer.

Neue Fahrgeschäfte und veganer Leberkäse

Wer dem Kater am Folgetag mit etwas Wasserkonsum vorbeugen will, darf sich in diesem Jahr auf dem Oktoberfest erstmals über kostenloses Trinkwasser freuen – so zumindest der Plan der Veranstalter. An den Außenwänden von vier Toiletten soll es Trinkbrunnen geben. Natürlich kann man auch für Tafelwasser bezahlen – das kostet aber dann pro Liter rund zehn Euro.

Zudem gibt es auch bei den Fahrgeschäften Neuigkeiten. Das „Russenrad“ feiert nach 2019 wieder sein Comeback. Erstmals dabei sind die Heavy-Rotation „Mr. Gravity“, die Laufgeschäfte „Crazy Outback“ und „Crazy Island“. Dafür wird die beliebte „Münchner Zugspitzbahn“ in diesem Jahr auf dem Festgelände fehlen.

Mehr News:

Doch auch das kulinarische Angebot wurde erweitert. Während der Verantwortliche Michael Walk 2022 noch lediglich in einem einzigen Zelt vegane Currywurst anbot, beliefert er dieses Jahr unter anderem sogar das Paulaner-Zelt – mit veganem Leberkäse.

Was ist verboten auf dem Oktoberfest?

Natürlich unterliegt ein derart riesiges Event wie das Oktoberfest einem strengen Sicherheitskonzept. Daher gibt es auch Regeln, an die sich die Besucher halten müssen:

Taschen und Rucksäcke dürfen ein Volumen von maximal 3 Litern haben und die Maße 20 x 15 x 10 Zentimeter nicht übersteigen.

Besucher dürfen keine Glasflaschen, Gassprühdosen, ätzende oder färbende Substanzen oder Gegenstände, die als Hieb-, Stoß- oder Stichwaffen verwendet werden können, mit sich führen.

Kinderwagen sind ab 18 Uhr auf dem Festgelände verboten, Samstags sogar ganztags.

Fahrräder, Roller und Skateboards dürfen nicht auf das Gelände.

Keine Tiere außer Assistenzhunde erlaubt!

Zwischen 1.30 Uhr und 9 Uhr darf sich kein Besucher auf dem Gelände aufhalten.

Wer sich an all diese Regeln hält und es mit dem Alkoholkonsum nicht übertreibt, sollte ohne Probleme eine spaßige Zeit auf dem Oktoberfest 2023 genießen können.