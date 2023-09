Oktoberfest: Experten teilen Geheimtipp – HIER kannst du nicht nur Geld sparen

Das Oktoberfest steht in den Startlöchern! Am Samstag (16. September) ist es wieder so weit: Es darf geschunkelt, getrunken und gespeist werden. Doch das Oktoberfest in München ist nicht gerade für seine günstigen Preise bekannt.

Zum Glück haben Experten jetzt echte Geheimtipps geteilt, wie du nicht nur bares Geld bei deinem Besuch auf dem Oktoberfest sparen kannst. Auch das lästige Preise vergleichen fällt weg – so sparst du zudem wertvolle Zeit.

Oktoberfest: Günstigstes Bier kostet 13,20 Euro

Untersuchungen von „BesteOnlineCasinos.com“ haben ergeben, dass es im Museumszelt das günstigste Bier auf dem Oktoberfest gibt. Ein Liter liegt bei 13,20 Euro. Kurios: Obwohl das Museumszelt das günstigste Bier anbietet, hat der Veranstaltungsort die wenigsten Besucher aller Zelte auf dem Oktoberfest. Lediglich 531 Gäste finden darin Platz.

Zum Vergleich: Das Hofbräu-Festzelt verfügt über ein 18-mal größeres Fassungsvermögen – der Preis für Bier pro Liter gehört jedoch mit 14,50 Euro zu den höchsten. Das teuerste Bier ist ein Krug Paulaner im Weinzelt. Es liegt bei satten 17,40 Euro. Damit ist es fast ein Viertel (24 Prozent) teurer als ein Krug Spaten, der im Museumszelt serviert wird.

Oktoberfest: Wo gibt es das günstigste Essen?

Du hast Lust auf ein halbes Hähnchen? Dann wird das Hacker-Festzelt voraussichtlich die günstigste Option sein. Der Preis für ein halbes Hähnchen liegt bei 13,20 Euro. Das Hacker-Festzelt wird im Bezug auf Essen auch insgesamt auf das günstigste Zelt geschätzt. Auch der Schweinebraten kostet hier nur 17,90 Euro. Außerdem gibt es dort die zweitgünstigsten Schweinswürste (10,90 Euro) und Schweinshaxe (19,80 Euro) und die drittgünstigste halbe Ente (29,50 Euro). Na, mit diesen Infos lässt es sich doch entspannt nach München fahren.