Obi, Toom und Co. schauen ganz genau hin – Konkurrent muss nächste Filialen schließen

Ob für Pflanzen, Schrauben, Farbe oder Holz – früher oder später ist der Gang in den Baumarkt – sei es Obi, Toom & Co. – für viele Menschen Pflicht. Und was für manche das Shopping-Paradies schlechthin ist, ist für andere wiederum ein Horror. Denn wo finde ich hier eigentlich die Schrauben?

Allerdings könnte es bald zahlreiche Filialen weniger geben, denn eine Baumarkt-Kette schließt reihenweise ihre Märkte.

Obi, Toom & Co.: Beliebter Baumarkt schließt zahlreiche Filialen

Noch sind die Regale gefüllt, aber hinter den Kulissen brodelt es: Die Baumarkt-Kette Hellweg steht vor einer weiteren drastischen Verkleinerung. Wie das „Handelsblatt“ berichtet, sollen sieben weitere Filialen schließen – ein Schritt, der zeigt, wie tief die Krise in der Branche sitzt. Hinzukommt, dass bereits zwei Standorte, in Hanau und Münster, geschlossen sind.

Welche Märkte als Nächstes dran sind, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis. Doch eines ist umso klarer: Die Zeit des Pandemie-Booms ist vorbei. Damals wurde gehämmert, gestrichen und saniert, was das Zeug hielt. Heute aber werden große Renovierungsprojekte eher aufgeschoben – sprich: Die Umsätze fallen.

Hellweg zieht Konsequenzen

Hellweg zieht aus diesen drastischen Folgen Konsequenzen: Das Unternehmen will nur noch an Standorten festhalten, die sich auch wirtschaftlich lohnen. So versucht der Baumarkt seit 2024 deutlich zu sparen – es gibt Preisaktionen, Stellenabbau und einen strengen Sparkurs. Auch ein Insider kann das bestätigen und betont: „Der Händler zeigt sich verhandlungsbereit und offen für Vorschläge“.

