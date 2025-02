Kaufland-Schließung steht bevor: Kunden müssen handeln – es bleibt nur eine Hoffnung

Deutschland steckt mitten in der Inflationskrise – und das ist überall spürbar! Ob steigende Lebensmittelpreise, teure Energie oder horrende Mieten: Das Leben wird immer kostspieliger. Auch große Supermarktketten kämpfen mit hohen Kosten und schwindenden Gewinnen. Bundesweit werden Filialen geschlossen – und nun trifft es auch Kaufland!

In einer Filiale in Gera ist von Mitarbeiter daher ein verzweifelter Hilferuf zu hören.

Kaufland-Filiale: Jetzt herrscht Gewissheit

Für die rund 80 Mitarbeiter einer Kaufland-Filiale in Gera kam die Nachricht wie ein Schock: Am 10. Januar erfuhren sie, dass ihr Supermarkt zum 15. Oktober 2025 dichtmachen will. Dies berichtete die „Ostthüringer Zeitung.“ Ein schwerer Schlag – nicht nur für das Personal, sondern auch für die Anwohner!

Denn: Für die rund 10.000 Einwohnenden des Stadtteils ist das Kaufland bisher die einzige Einkaufsmöglichkeit. Doch kampflos geben sich die Beschäftigten nicht geschlagen! In einer verzweifelten Aktion setzen sie auf die Kraft ihrer Kunden.

Kaufland-Mitarbeiter richten Appell an Kunden

Für die Kaufland-Filiale in Thüringen gibt es Retter in der Not! In Gera appellieren die Beschäftigten an ihre Kunden. Mit deren Hilfe wollen sie die drohende Schließung des Markts abwenden. In einem emotionalen Aufruf heißt es:

„Liebe Kunden und Kundinnen von Kaufland Gera Bieblach Ost. Wir, das Kaufland-Team, möchten den Kaufland-Markt Gera-Bieblach gerne erhalten und bitten Sie um zahlreiche Unterstützung. Das Kaufland ist nicht nur ein Lebensmittelhandel, es ist auch der einzige Lebensmittelmarkt in ganz Gera-Bieblach.“

Direkt in der Filiale liegen Unterschriftenlisten aus – die Hoffnung ist groß, dass sich viele Kunden beteiligen und so ein Zeichen setzen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Auch die Stadtverwaltung ist alarmiert. In einer offiziellen Pressemitteilung drückte die Stadt Gera ihre Bemühungen aus, eine neue Perspektive für den Ortsteil zu finden. Die kommenden Monate werden zeigen, ob sich die Hilfe der Kunden und die Arbeit der Mitarbeiter auszahlen werden – oder ob Gera-Bieblach endgültig sein Kaufland verliert.