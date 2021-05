Obi-Kundin steht vor abgesperrtem Bereich – Schild verrät kuriosen Grund

Der Sommer steht vor der Tür. Höchste Zeit also den Garten auf Vordermann zu bringen. Viele Kunden lassen sich dafür in Baumärkten wie Obi oder dem Bauhaus inspirieren.

Eine Kundin erlebte in einem Obi-Markt nun eine kuriose Situation. Ein Bereich des Baumarktes konnte nämlich – aus einem sehr speziellen Grund – nicht betreten werden.

Obi-Kundin steht auf einmal vor abgesperrtem Bereich

Die Gartensaison hat bereits begonnen, auch wenn das Wetter in vielen Teilen Deutschlands in dieser Woche nicht gerade dazu einlädt, sich draußen oder eben im Garten aufzuhalten. Viele versuchen dennoch ihren Garten oder Balkon hübsch zu machen. Alles, was man dafür braucht findet man bei Obi und Co.

Das ist Obi:

Gründung 1970

Hauptsitz in Wermelskirchen (NRW)

Erste Filiale in Hamburg eröffnet

Umsatzstärkste Baumarkt-Kette in Deutschland mit Bruttoumsatz von rund 8,2 Milliarden Euro (Stand: 2019)

Insgesamt 668 Filialen - 349 davon in Deutschland (Stand: 2019)

Hat Filialen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Italien, Ungarn und Russland

Bei einem Obi-Markt stehen derzeit aber nicht alle Produkte zum Verkauf, wie eine Kundin auf Twitter zeigt. Ein Bereich ist aktuell abgesperrt.

Obi: Schild verrät kuriosen Grund für die Sperrung

Sie postete ein Foto aus dem Obi-Markt, auf dem ein Schild und der abgesperrte Bereich zu sehen ist. Auf dem Schild ist auch der Grund für die Aktion lesen: „Liebe Kunden, hier brütet unser Rotkehlchen. Die Ware steht daher aktuell leider nicht zum Verkauf zur Verfügung. Vielen dank für Ihr Verständnis!“

Die Kundin findet diese Aktion von Obi offenbar sehr toll: „Heute Abend im hiesigen Baumarkt gesehen, ein Gang für brütende Rotkehlchen gesperrt! Das finde ich einfach klasse!“

Obi: Die Reaktion des Baumarkts kam gut an. (Symbolbild) Foto: IMAGO / imagebroker

Mit dieser Meinung ist sie anscheinend nicht alleine. Eine weitere Twitter-Userin kommentiert: „Oh so toll. Da bekommt der Slogan alles in obi eine völlig neue Bedeutung.“ Weitere schreiben ebenfalls, dass sie diese Aktion von Obi super finden. Scheint ganz so, als ob der Baumarkt genau richtig gehandelt hat. Immerhin sind so die Kunden und sicher auch das brütende Rotkelchen zufrieden. Was will man mehr? (gb)