Obi-Kunde bestellt Artikel – dann läuft alles falsch, was schief gehen kann

Die Pandemie und der Lockdown hat einigen Menschen zum Hobbyhandwerker gemacht. Schade nur, dass man zurzeit nicht durch Obi stöbern kann.

Ein Kunde hat daher den Onlineservice von Obi genutzt. Allerdings ging sein Plan nicht auf. Nach mehreren Missgeschicken wendet er sich verzweifelt an den Baumarkt.

Obi-Bestellung geht nach hinten los

„Ich muss leider meinen Frust rauslassen, da alle Fragen an den Obi Kundensupport abprallen, liegengelassen werden oder sich keiner dafür zuständig fühlt“, bedauert der Kunde in seinem Beitrag auf Facebook. Er ist frustriert. Nach der Odyssee, die er mit seiner Obi-Bestellung durchmachen musste, hat er allen Grund dazu.

Fünf Dosen Lack in zwei unterschiedlichen Ausführungen. Klingt eigentlich nach einem leichten Auftrag. Dennoch ging bei dem Baumarkt einiges daneben. Nicht nur, dass dem Kunden zwei Kanister zu wenig geliefert wurden, diese waren sogar noch beschädigt.

Ein paar Dose Lack brachten den Baumarkt aus dem Konzept. (Archivbild) Foto: IMAGO / fStop Images

Das Zurücksenden verlief zunächst reibungslos. Dann tauchte jedoch das nächste Problem auf: „Nach einiger Zeit und mehreren Telefonaten wurde mir mehrfach zugesichert und auch per E-Mail bestätigt, dass der Betrag der fehlenden Dosen gutgeschrieben wird. Hierzu soll ich ein paar Tage warten. Leider wurde der falsche Betrag gutgeschrieben.“

Kundenservice kann Situation nicht mehr retten

Nun ist der Vorfall bereits zwei Monate her und der Kunde mit seinem Latein am Ende. Er ist sich sicher, nichts mehr bei Obi zu bestellen. Zwar kommentiert der Kundenservice den Beitrag und entschuldigt sich für die unangenehme Erfahrung: „Dieser Ärger ist nicht in unserem Sinne.“ Trotzdem hat der Baumarkt nun einen Kunden weniger. (neb)