Gefährliches Virus greift in Deutschland um sich – Bürger müssen sich jetzt schützen

Diese Zahlen des Robert Koch-Instituts geben jetzt Grund zur Besorgnis. Es geht um ein gefährliches Virus, das gerade in Deutschland die Runde macht. Es hat in diesem Jahr schon wieder einen Höchststand erreicht.

Wer dahinter jetzt aufgrund der Winterzeit Grippeviren vermutet, ist allerdings schief gewickelt. Tatsächlich greift das sogenannte Norovirus in Deutschland um sich. Vor allem die schnelle Übertragung wird dabei zum großen Problem.

Gefährliches Virus geht in Deutschland um

Neben Übelkeit zählen auch starker Durchfall und Erbrechen zu den üblichen Symptomen des Norovirus. Bei den meisten sei die Infektion laut „Karlsruhe Insider“ zwar nach zwei Tagen abgeklungen. Doch das hohe Ansteckungsrisiko macht es umso gefährlicher.

Gerade in Kindergärten, Schulen und Altenheimen ist das Verbreitungsrisiko enorm hoch. Dabei werden die Viren über Oberflächen und rohe Lebensmittel schon in kleinsten Mengen via Tröpfcheninfektion übertragen. Während im Januar 2023 3.947 Infektionen mit dem Norovirus gemeldet wurden, waren es ein Jahr später, im Januar 2024, bereits 8.230 Fälle. Eine wachsende Zahl, die vielen jetzt angst und bange werden lässt.

SO schützt du dich vor der Übertragung

Wer sich mit dem hochansteckenden Virus nicht infizieren will, sollte sich besser regelmäßig die Hände waschen und desinfizieren. Außerdem sollten Alltagsgegenstände wie Handtücher, Messer, Löffel, Schneidebretter sowie Tassen und Gläser regelmäßig gewechselt werden.

Außerdem sollte man insbesondere Fleisch und Fisch bei der Zubereitung gut durchbraten, damit Viren nicht von Mensch zu Mensch wandern können. Das Robert Koch-Institut hat auch einen dementsprechenden Ratgeber speziell zum Norovirus veröffentlicht.