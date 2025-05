Norma: Warnung vor Produkt! Kunden müssen höllisch aufpassen

Wer kürzlich erst beim Discounter Norma eingekauft hat und Hunger auf Blumenkohl verspürt hatte, der sollte noch einmal genau auf die Verpackung achten, die er im Laden erworben hat.

Denn der Verzehr des Produktes kann üble Folgen für Kunden haben. Und das im wahrsten Sinne des Wortes!

Norma: Vorsicht, Salmonellen!

Es konkret um die Blumenkohl-Käse-Taler in der 300 Gramm Packung von Norma. Laut dem Discounter besteht aktuell die Gefahr, dass sich Salmonellen in dem Produkt befinden. Und wer schon einmal Salmonella-Bakterien hatte, der weiß, was ihm blüht!

Durchfall, eventuelles Erbrechen, Fieber – man fühlt sich durch und durch krank. Deshalb sollten Kunden, die speziell die tiefgefrorenen „St. Alpine Österreichische Blumenkohl-Käse-Taler“ der Firma Weinbergmaier GmbH mit allen MHD an Haltbarkeitsdaten zu Hause haben, diese schnellstens bei Norma zurückgeben.

Und so sieht die Verpackung des besagten Produktes aus:

Bei Norma lauert Salmonellen-Gefahr für Kunden. Foto: a Weinbergmaier GmbH/ Norma

Auch ohne Kassenbon bekommen Kunden den Kaufpreis zurückerstattet, heißt es seitens des Unternehmens, das sich öffentlich entschuldigt: „Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für die Unannehmlichkeiten.“

Betroffen sind übrigens Norma-Filialen in den Bundesländern in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Wer merkt, dass er Salmonellen hat, sollte einen Arzt aufsuchen, die Inkubationszeit nach dem Verzehr des Lebensmittels beträgt in der Regel 48 Stunden, kann aber auch bis zu drei Tage dauern. Vor allem Kleinkinder, immungeschwächte oder ältere Menschen sind anfällig für die Bakterien.

Wer derzeit beim Konkurrenten Aldi oder Lidl einkaufen geht, der wird es eventuell schon bemerkt haben: Die Preise sinken zum Teil wieder drastisch. Doch nicht alle Kunden können davon profitieren. Warum die Preise nur für bestimmte Kunden gilt, liest du hier >>>