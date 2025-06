Oma will noch einmal an die Nordsee – es wird ihre letzte Urlaubsreise sein

Doris, deren Name geändert wurde, durfte durch den Wünschewagen einen ganz besonderen Tag an der Nordsee erleben. Das Team holte Doris kürzlich aus ihrem Seniorenheim ab, um ihr einen lang ersehnten Wunsch zu erfüllen.

Gemeinsam mit ihrer Tochter ging es nach Sankt Peter-Ording, wo Doris früher viele Urlaube mit ihrem Enkel verbracht hatte.

Ein Tag voller Urlaubsgefühle

Der Wind an der Nordsee war „biestig“, weshalb die Helfer Doris bis über beide Ohren in eine Decke einwickelten. Der Aufenthalt am Strand blieb kurz, da das Wetter zu ungemütlich war. Stattdessen genoss sie mit ihrer Tochter den Meerblick durch die Fenster eines Restaurants, begleitet von Milchreis und Kaffee.

Doch der Tag war noch nicht vorbei. Der Wünschewagen brachte Doris weiter zum Eidersperrwerk, wo Lachmöwen brüteten und die großen Tore gewartet wurden.

Weitere Urlaubsstimmung kam auf, als sie schließlich in Büsum bei Kaffee und Kuchen das fantastische Panorama des Watts bewundern konnte. Solche Momente weckten alte Erinnerungen an die Nordsee.

Urlaubsträume an der Nordsee

Den Abschluss eines erfüllten Tages krönte eine lustige Fantasiereise. Doris träumte laut davon, eine Wattwanderung zu machen: „Wir alle hatten viel Spaß, als wir uns ausmalten, auch noch eine Wattwanderung zu machen.“

Die Heimfahrt beschloss einen erlebnisreichen Tag voller Nordsee-Atmosphäre. Die Fahrt schenkte Doris nicht nur Erinnerungen an frühere Urlaube – sie durfte noch einmal das Gefühl eines kleinen Abenteuers spüren.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.