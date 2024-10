Urlaub an der Nordsee: Kult-Herberge auf Sylt verschachert – Gäste ahnen Schlimmes

Kilometerlange Strände, leckere Fischbrötchen und das blaue Meer – für viele ist Sylt der Inbegriff des Nordsee-(Urlaubs-)Traums. Und auch Promis wissen die Insel zu schätzen. Ob Emil Nolde oder auch Marlene Dietrich: Schon in den 1920er-Jahren übte der Urlaubsort eine magische Anziehungskraft aus.

+++ Urlaub an der Nordsee: Neue Regel dreht Gästen die Luft ab – „Das zweite Sylt“ +++

Zwar kommt mit den Reichen und Berühmten auch das große Geld auf die Insel, aber damit auch Platzmangel. Die Folge? Die Nachfrage nach Unterkünftigen ist riesig und die Preise schnellen in die Höhe. Nun soll ein neues Hotel auf Sylt eröffnen – ganz zum Unmut der Gäste, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtete.

Urlaub: Kult-Herberge auf Sylt wechselt den Besitzer

Lange Zeit war das Hotel unter anderem bei prominenten Stammgästen wie Vicky Leandros (72), H.P. Baxxter (60) oder Thomas Gottschalk (74) ein absoluter Geheimtipp. Die Rede ist vom Hotelbetrieb „Walter’s Hof“, der nun plötzlich Insolvenz angemeldet hat. Doch nicht nur diese Nachricht hat viele schockiert, sondern auch die Pläne der neuen Betreiber.

+++ Urlaub auf Mallorca: Ich war in einem Lokal an der Playa – als die Rechnung kam, war ich baff +++

So plant die Lindner Hotel Group ein völlig neues Konzept für das bekannte Hotel. Das Kult-Hotel soll sogar einen neuen Namen bekommen und bald „Strönhof Kampen“ heißen. Die Urlauber dürfen sich zudem auf „15 möblierte Appartements, einen eigenen Wellnessbereich mit Schwimmbad, Sauna, Dampfbad und Ruheraum“ freuen.

„Macht mich traurig“: Fan-Wirbel auf Facebook

Doch nicht alle freuen sich, wie der Unmut der Fans auf Facebook zeigt. So schrieb ein Mann: „Diese Entwicklung auf Sylt macht mich traurig. Die Normalverdiener werden immer mehr verdrängt.“ Die Befürchtung, dass die Insel zu einem reinen Luxusurlaubsort wird, teilte auch eine andere Userin. Sie meinte: „Ja, immer schön weiter was für die Reichen bauen. An die Normalos wird mal wieder nicht gedacht…“

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Was der Aufsichtsratsvorsitzende zu den Meinungen und zur Übernahme sagt, kannst du auf „MOIN.de“ nachzulesen.