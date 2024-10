Urlaub an der Nordsee: Neue Regel dreht Gästen die Luft ab – „Das zweite Sylt“

Ein Urlaub an der Nordsee ist aus Sicht vieler Deutschen immer eine gute Idee. Schließlich ist man je nach Wohnort schnell am Strand, muss weder fliegen noch extrem viel Zeit für die Reise an die Nordsee investieren.

Dazu bietet die Nordsee mit den vielen verschiedenen Inseln Abwechslung und Vielfalt. Es gibt allerdings eine Sache, die Nordsee-Urlauber besonders aktuell sehr ärgert, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Preis-Explosion auf beliebter Insel

Alles wird teurer, das ist mittlerweile bei allen angekommen. Gerade Dinge des täglichen Bedarfs oder auch Mahlzeiten in Restaurants sind in den letzten Monaten deutlich im Preis gestiegen. Auch ein Urlaub an der Nordsee ist nicht mehr so günstig, wie er es vielleicht einmal war – vor allem auf der Insel Büsum nicht, wenn man einer Urlauberin glaubt.

Laut „MOIN.DE“ berichtet sie auf Facebook von horrenden Kurtaxen auf Büsum im September. Kostete die Kurtaxe für einen siebentägigen Aufenthalt im vergangenen Jahr zur gleichen Zeit insgesamt 21 Euro (also drei Euro pro Tag), waren es in diesem Jahr satte 28 Euro (vier Euro pro Tag). Nicht nur die zahlende Urlauberin selbst ist über die Preisentwicklung schockiert, auch andere Nordsee-Kenner regen sich auf.

Urlaub an der Nordsee: „Kann es mir nicht mehr leisten“

„Büsum wird das zweite Sylt, da haben Leute mit wenig Geld bald nichts mehr zu suchen“, ärgert sich etwa eine Facebook-Nutzerin in den Kommentaren. „Ich finde das alles sehr teuer… bin in Rente und das ist das erste Mal im Leben, dass ich mir vieles einfach nicht mehr leisten kann…“, kommentiert eine weitere.

Es gibt jedoch auch gegenteilige Meinungen: „Ehrlich gesagt, finde ich das nicht übertrieben… Büsum ist eine gepflegte Stadt mit vielen tollen kostenlosen Events und Angeboten und da finde ich den Preis absolut ok“, schreibt jemand. Was die Verwaltung auf Büsum zu dem Kurtaxen-Ärger sagt und warum es zu der Erhöhung kam, kannst du im ganzen Artikel bei „MOIN.DE“ lesen.