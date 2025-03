Nach Netto-Werbung ahnen Kunden Schlimmes – „Kriege die Motten“

Der Konkurrenzkampf zwischen den Einzelhändlern in Deutschland wird hart geführt. Hat ein Supermarkt wie Rewe oder Edeka eine neue Idee oder führt eine Änderung ein, dauert es in der Regel nicht lange, bis die Konkurrenten ebenfalls auf den Zug aufspringen.

So geht es scheinbar jetzt auch Netto mit seinen Werbeprospekten. Der Discounter wird – wie viele andere Einzelhändler – mehr auf digitale Werbung setzen. Viele Kunden sind davon allerdings überhaupt nicht begeistert.

Netto verkündet Neuerung

Auf Facebook macht Netto die Neuerung offiziell, verkündet dort am Montag (24. März) in einem Beitrag, dass die Prospekte aus Papier abgeschafft werden und die Werbung stattdessen digital übers Handy kommt. „Ganz einfach dem Link in der Bio folgen und WhatsApp-Chat mit Netto starten!“, erklärt der Discounter interessierten Kunden.

Neben dem Whatsapp-Chat kann man die Angebote auch noch auf der offiziellen Webseite von Netto finden. Das macht den Unmut der Kunden aber nicht weniger klein, die lieber die Papierprospekte behalten würden.

Netto-Kunden gehen auf die Barrikaden

In den Kommentaren lassen viele Netto-Kunden ihrem Frust freien Lauf. „Mich nerven diese vielen App-Angebote, man rennt nur noch mit dem Handy rum“, schreibt etwa eine Frau. „Man hat doch in der App schon die Angebote oder kann im digitalen Prospekt blättern, wat brauchts da jetzt auch noch Whatsapp. Seht lieber zu, dass Angebote in ausreichenden Menge im Laden stehen und nicht schon nach zwei Stunden leer sind“, wettert eine weitere.

„Lasst bitte die Papierprospekte, sonst krieg ich die Motten. War mal treuer Rewe-Kunde. Aber seit die die Prospekte abgeschafft haben, bin ich ein sehr treuer Netto-Kunde. Und ich will es auch bleiben. Verdammt nochmal. Ich kaufe zu 95 Prozent nur noch bei Netto ein“, erklärt ein Mann. Immerhin geben andere Kunden Entwarnung, versichern, dass es die Papier-Prospekte trotzdem weiterhin geben wird. Allerdings werden diese nur in begrenzter Stückzahl an Haushalte geliefert, stellt ein anderer Netto-Kunde folgerichtig fest. Bleibt abzuwarten, ob Netto auf die Kritik eingehen wird.