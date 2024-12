Netto kurz vor Weihnachten im Panik-Modus – jetzt muss es ganz schnell gehen

Die Weihnachtszeit ist im Einzelhandel die heißeste Zeit des Jahres – nicht nur wegen des Geschenke-Shoppings. Auch in Lebensmittelgeschäften ist gerade die letzten Tage vor den feiertagsbedingten Schließungen mächtig viel los – schließlich soll für die Gäste an Heiligabend und Weihnachten nur das frischeste Essen serviert werden.

Netto will davon wohl noch auf den letzten Metern kurzfristig profitieren – und springt ganz schnell noch panisch auf einen aktuellen Trend auf. Ob der Discounter da noch rechtzeitig reagiert hat oder schon zu spät dran ist?

Netto hetzt kurz vor Weihnachten Trend hinterher

Wenn von einem aktuellen Food-Trend die Rede ist, weiß sicherlich jeder sofort, worum es geht. Richtig: Dubai-Schokolade. Der ein oder andere kann den Begriff womöglich gar nicht mehr hören. Die Vollmilchschokolade mit der Füllung aus Pistaziencreme und gerösteten Kadayif-Fäden ist seit Monaten gefühlt überall – auf allen Social-Media-Plattformen, in allen Supermarkt-Regalen. Sogar auf Weihnachtsmärkten werden Kartoffeln, Waffeln und andere Gerichte plötzlich in der Dubai-Version angeboten.

Mehr News:

An einem Ort gab es die Dubai-Schokolade bisher jedoch noch nicht: in den rund 4.350 Netto-Filialen in Deutschland. Nach vielen Wochen, in denen die Süßigkeit sprichwörtlich in aller Munde war, springt der Discounter aber noch verzweifelt auf den Zug auf. Und das wirklich kurz vor knapp.

Netto springt auf Dubai-Trend auf

Denn Netto bringt die Dubai-Schokolade tatsächlich erst ab Montag, dem 23. Dezember (!) ins Sortiment. Wer also vor Weihnachten noch eine Tafel bei Netto ergattern will, hat bis zur erfahrungsgemäßen Ladenschließung am frühen Nachmittag des 24. Dezembers keine 48 Stunden Zeit. Der Discounter rechnet offenbar mit großem Kundenandrang – und verkauft die Schokolade nur, „solange der Vorrat reicht und je nach Warenverfügbarkeit“.

Netto bietet die Dubai-Schokolade in einer 100-Gramm-Packung an – zum Preis gibt es noch keine Angaben. Gleichzeitig soll ab dem 23. Dezember auch ein Eis im Dubai-Style in der Netto-Tiefkühltruhe zu finden sein.