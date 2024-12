Silvester: Öffnungszeiten bei Netto verändert – diese Uhrzeiten gelten

Die Zeit um den Jahreswechsel ist bekannt dafür, dass die Menschen Vorbereitungen treffen: Partys und Fest-Menüs werden geplant – auch der Besuch beim Supermarkt gehört dazu. Besonders wichtig ist es dabei, die veränderten Öffnungszeiten zu beachten, damit die Feiertagsplanung nicht ins Wanken gerät. Dies gilt auch für den Einkauf bei Netto.

Traditionell passt der Einzelhandel in Deutschland, darunter auch Ketten wie Netto, an Silvester seine Öffnungszeiten an. Wer die letzten Besorgungen für das neue Jahr vornehmen möchte, sollte sich bewusst sein, dass die Einkaufsmöglichkeiten am 31. Dezember eingeschränkt sind.

Netto verkürzt Öffnungszeiten an Silvester

Die Netto-Märkte schließen daher am Silvestertag meist früher als an regulären Tagen, häufig um 13 oder 14 Uhr. Vereinzelt sind die Geschäfte bis in den frühen Nachmittag offen. Dies ermöglicht es den Angestellten, sich ebenfalls auf die abendlichen Festivitäten vorzubereiten.

Der Neujahrstag, der 1. Januar, bringt zusätzliche Einschränkungen mit sich, da Netto und Co. ganztägig geschlossen bleiben. Wer noch etwas braucht, muss also bis zum 2. Januar warten oder auf Ausnahmen zurückgreifen. Denn einige Supermärkte in Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen sind auch an Feiertagen geöffnet und können in diesem Rahmen eine Anlaufstelle für Dringendes bieten.

Ausnahmen an Bahnhöfen

Um dennoch flexibel zu bleiben, können Kunden mitunter Sonderöffnungszeiten nutzen. So gab es zum Beispiel am Sonntag vor Weihnachten in manchen Städten die Möglichkeit, zwischen 13 und 18 Uhr in bestimmten Edeka-Filialen einkaufen zu gehen. Eine ähnliche Regelung könnte auch für Filialen der Edeka-Tochter Netto am 29. Dezember Bestand haben. Es empfiehlt sich allerdings, im Vorfeld die örtliche Situation zu prüfen, da solche Sonderöffnungszeiten regional unterschiedlich und nicht flächendeckend verfügbar sind.

Daher sollte zum Jahresende mit den Einkäufen nicht zu lange gewartet werden, um den Silvesterabend entspannt und gut versorgt genießen zu können. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, informiert sich zeitnah über die genauen Öffnungszeiten der umliegenden Netto-Märkte, plant entsprechend voraus und vermeidet somit Last-Minute-Stress.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.