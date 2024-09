Netto-Kunde guckt in Prospekt – und fällt DESHALB vom Hocker

Unfassbare Zeiten! Netto gilt als einer der beliebtesten Discounter in Deutschland, hat den Anspruch, gute Qualität zu günstigen Preisen anzubieten. Dennoch gibt es genug Menschen, die die Preise auch bei Netto für hoch empfinden.

Oder die noch schlicht an den Preisen in Discountern und Supermärkten verzweifeln. Umso erstaunter ist ein Kunde, als er in ein Werbeprospekt von Netto schaut. Der ist aber nicht aktuell oder grundsätzlich neu. Was er darin nämlich sieht, haut ihn schlicht vom Hocker…

Netto-Kunde guckt in Prospekt

Der Prospekt ist noch aus dem Jahr 2006 – und die Preise dort für identische Produkte von heute scheinen wirklich aus einer anderen Zeit. Auf TikTok postet der Kunde das Prospekt von vor fast 20 Jahren, blättert darin um und zoomt immer wieder auf ausgewählte Artikel.

Beispiele gefällig? Gurken aus Deutschland, das Stück gerade mal 33 Cent teuer. Oder eine fettarme Milch, die gerade mal 45 Cent kostet. Der Knaller ist Fruchtjoghurt von der Marke „Ehrmann“: Eine Packung mit 125 Gramm kostet läppische 15 Cent! Unfassbar, wenngleich es sich auch bei diesen Angeboten um reduzierte Preise handelt. Dennoch sind auch die regulären Preise kaum mit denen von heute zu vergleichen.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Prospekt von 2006 mit Witz-Preisen

So kostet eine Gurke bei Netto heute mindestens 1,19 Euro, in anderen Märkten sogar noch mehr. Die fettarme Milch der gleichen Marke wie von 2006 kostet heute 75 Cent, also fast das Doppelte wie damals. Den „Ehrmann“-Fruchtjoghurt von damals gibt es heute nicht mehr, ähnliche Produkte der gleichen Marke kostet aber mindestens das Dreifache!

Mehr News:

Auch die Kommentare unter dem Video deuten darauf hin, dass man den guten alten Zeiten hinterher trauert. Hier eine Auswahl einiger Kommentare:

„Das Schlimme ist ja nicht, dass die Preise gestiegen sind, sondern dass die Löhne es NICHT sind!“

„Ich will zurück…“

„Wird nie wieder so sein.“

„Bitte, warum kann es nicht jetzt wieder so sein…“

Bleibt wirklich zu hoffen, dass eines fernen Tages die Preise wieder so niedrig werden…