Netto-Kunden können jetzt noch mehr sparen – allerdings hat die Sache einen Haken

Ob Rewe, Aldi, Kaufland oder Netto – es gibt viele Discounter und überall kann man für ein und dasselbe Lebensmittel unterschiedliche Preise finden. Kein Wunder, dass viele einen Blick in die gedruckten Prospekte werfen und sich genau überlegen, wo sie einkaufen.

Klar, dass auch Netto seine Kunden mit zahlreichen Rabatten erfreut. Doch genau dieses Spar-Vergnügen wird nun überschattet – die Sache hat nämlich einen gewaltigen Haken.

Netto: Sparen mit Handy-App

Rechnungen per E-Mail, Bustickets und sogar Arzttermine – vieles geht (fast) nur noch online. Es wird deutlich: Die Welt wird immer digitaler und wer mithalten will, braucht oft ein Smartphone mit Internetzugang.

Für viele junge Menschen kein Problem – schließlich sind sie mit dem Internet und den zahlreichen Apps aufgewachsen. Doch gerade ältere Menschen verzweifeln oft an der Technik und verstehen die Welt nicht mehr. Und nun setzt auch Netto auf das Internet, um seinen Kunden Rabatte zu ermöglichen.

So wird in einer Pressemitteilung von dem Discounter darauf hingewiesen, dass die Netto-App „exklusive digitale Coupons“ bietet. Dabei wird in der Anwendung ein vierstelliger Code erzeugt, der an der Kasse vorgezeigt werden kann, wodurch die Rabatte automatisch abgezogen werden. Zudem variieren die Gutscheine wöchentlich. Zusätzlich gibt es zahlreiche Gewinnspiele mit der Chance auf wechselnde Gratisartikel.

Digitalisierung mit Hürde? Ältere Generation könnte darunter leiden

Klingt gut, ist aber für viele, die mit der Technik nicht zurechtkommen, ein großes Handicap. Was ist damit gemeint? Wer kein Handy hat oder sich mit der Bedienung der Apps nicht auskennt, kann nicht von den Rabatten profitieren. Besonders ältere Menschen könnten darunter leiden.

Wer also eine ältere Person kennt, könnte sich ein Herz fassen und ihr die Apps erklären. Denn geteilte Freude ist ja doppelt so schön – und dreimal so toll, wenn man dann noch sparen kann.