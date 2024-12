Netto mit anderen Öffnungszeiten an Heiligabend – das musst du als Kunde wissen

Die Weihnachtszeit rückt immer näher, und viele von uns stehen vor dem alljährlichen Gedränge, die letzten Geschenke und Festtagsleckereien zu besorgen. Doch Vorsicht: Wer seine Weihnachtseinkäufe bei Netto, Rewe, Aldi und Co. bis zum letzten Moment hinauszögert, könnte in diesem Jahr eine böse Überraschung erleben.

Für all jene, die planen, ihre Einkäufe bei Netto zu tätigen, ist es wichtig zu wissen, dass Heiligabend, der 24. Dezember, keine gewöhnlichen Öffnungszeiten bietet. Traditionell schließen Supermärkte und Discounter an diesem Tag früher, um den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, selbst das Fest mit ihren Liebsten zu begehen.

Wann hat Netto an Heiligabend geöffnet?

Die Netto-Filialen öffnen an Heiligabend in der Regel bis maximal 14 Uhr – ein Zeitfenster, das für Last-Minute-Shopper knapp werden kann. Es ist ratsam, sich vorab zu erkundigen, denn je nach Filiale können die Zeiten etwas variieren.

Am 25. und 26. Dezember bleiben die Pforten bei Netto geschlossen. Der Besuch im Supermarkt muss dann auf den 27. Dezember vertagt werden, wenn die Märkte wieder regulär öffnen dürfen. Ausnahme: Filialen an Bahnhöfen können auch an Feiertagen öffnen.

Netto: Öffnungszeiten an Heiligabend

Besonders in diesem Jahr gibt es allerdings einen kleinen Lichtblick: Einige Supermärkte öffnen am vierten Advent, dem 22. Dezember, für einige Stunden – eine Chance für jene, die es während der Woche nicht schaffen. Manche Filialen der Netto-Mutter Edeka in Berlin zum Beispiel begrüßen ihre Kunden an diesem Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Ob Netto in Ihrer Region ebenfalls geöffnet hat, sollten Kunden individuell vorab überprüfen.

Um unnötige Hektik und Enttäuschungen zu vermeiden, empfehlen wir, die Planung der Festtagseinkäufe dementsprechend anzupassen und die Öffnungszeiten der Netto-Märkte im Auge zu behalten. So kann das Weihnachtsfest entspannt und mit allen gewünschten Leckereien genossen werden.

