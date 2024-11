Netto-Kunde will Pfandflaschen abgeben – er wird sofort aus dem Laden geworfen

Wer sein Leergut bei Netto & Co. abgibt, kann sich von dem Pfandgeld meist einen netten kleinen Rabatt beim Einkauf sichern. Viel Geld kommt bei 15 bis 25 Cent pro Flasche oder Dose zwar nicht herum, aber den ein oder anderen Euro an der Kasse spart doch jeder Kunde gerne ein.

Auch interessant: Bei Kaufland gelang es einem Mann kürzlich, sich fast 1.000 Euro Pfand auszahlen zu lassen. Hier mehr dazu <<

Nun erzählt ein Netto-Kunde im Social-Media-Forum „Reddit“ jedoch, dass man ihn in einer Filiale des Discounters aus dem Laden warf, als er sein Leergut abgeben wollte. Was war geschehen?

Netto-Kunde wird aus Laden geworfen

Im Subreddit „r/Pfandbon“ teilen Reddit-Nutzer Diskussionen rund um das Thema Leergut – oder posten Fotos ihrer Pfandbelege, wenn sie besonders bemerkenswerte Summen ergattert haben. So auch ein Netto-Kunde aus Krauchenwies (Baden-Württemberg), der zwei Pfandbons präsentierte, die zusammengerechnet einen Gesamtwert von über 780 Euro aufwiesen!

Doch an diese Bons zu kommen, war laut dem Kunden gar nicht so leicht. „Bin tatsächlich nur einmal gefahren, aber zu zwei Nettos, weil wir beim ersten rausgebeten wurden“, erzählt der Nutzer. Das klingt erst einmal schwer zu glauben – doch als der Netto-Kunde weitere Details nennt, wird das Ganze nachvollziehbarer.

Mehr News:

Denn offenbar hatte der Mann Leergut aus den vergangenen neun Monaten (!) abgeben wollen – und hatte die große Menge an Leergut mit einem Anhänger transportiert, auf dem mehrere Kisten in drei Lagen übereinandergestapelt waren.

Netto-Kunde sichert sich fast 800 Euro Pfand

Da kann man sich denken, mit welchem Blick das Discounter-Personal auf diese Menge Leergut reagiert hat. Womöglich hatte man Sorge, dass der Pfandautomat damit zu lange blockiert sein würde, was bei der restlichen Kundschaft für Ärger sorgen könnte. Oder womöglich wäre auch gar nicht genug Bargeld in der Netto-Kasse gewesen, um dem Kunden das Pfand auszuzahlen.

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich nehme mal an, es war die Uhrzeit“, vermutet der Kunde ironisch in den Reddit-Kommentaren. Auf den Bons ist abzulesen, dass sie zwischen 19 und 20.30 Uhr abends abkassiert wurden. Kurz vor Ladenschluss Leergut in Höhe von fast 800 Euro abkassieren? Bestimmt nicht die Traumvorstellung des Ladenpersonals.