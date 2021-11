Netto-Kundin ekelt sich vor den Backwaren, weil sie Mitarbeiter DABEI beobachtet

Netto begeistert seine Kunden regelmäßig mit frischen Backwaren.

Meist am Eingang der Filiale locken die Selbstbedienungs-Auslagen die Kunden mit warmen Brötchen, Donuts und anderen Teigwaren. Doch immer wieder steht bei den Frische-Ausgaben auch die Hygiene in der Kritik – eine Kundin bei Netto beobachtete jetzt etwas, bei dem ihr schlecht wurde.

Eine Netto-Kundin beobachtete bei der Backwaren-Auslage etwas Unhygienisches. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Steinach

Netto-Kundin beobachtet Mitarbeiter DABEI

An der Backwaren-Auslage bei Netto scheiden sich offenbar die Geister. Während einige Kunden sicher ganz selbstverständlich dort morgens ihre Frühstücks-Waren einkaufen, sind andere Kunden von der Auslage eher angewidert.

So ging es jedenfalls einer Frau in Niedersachsen, die in einer Netto-Filiale in Thiede etwas beobachtete.

Mehr Infos über Netto:

Den Marken-Discounter wurde 1928 als Großhandel gegründet

1971 wurde die erste Einzelhandelsfiliale unter dem Namen SuDi (SuperDiscount) eröffnet

Hauptsitz des Unternehmens ist in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

Netto ist ein Tochterunternehmen von Edeka.

2018 präsentierte Netto ein neues Logo.

„Wie gut, dass ich bei Netto in Thiede keine offenen Backwaren kaufe, denn auch heute Mittag wurden die Behälter von innen geputzt, obwohl Brötchen etc. drin lagen“, schreibt sie am Donnerstag auf der Facebook-Seite des Discounters und setzt noch einen Smiley dazu, dem vor Übelkeit grün im Gesicht ist.

Klingt nicht gerade hygienisch – schließlich sind weder Reste von Putzmitteln auf den Waren, noch Berührungen des Mitarbeiters auf den Lebensmitteln zu empfehlen.

Netto reagiert sofort auf die Kritik

Das ist wohl auch der Grund für das Unternehmen, sofort zu reagieren. „Danke, dass du uns darüber informierst. Wir sprechen die Thematik in der Filiale an“, heißt es als Antwort auf den Facebook-Beitrag.

Erst kürzlich wunderten sich die Kunden von Netto, die Fans des FC Schalke 04 sind, über ein besonderes Angebot auf der Website. Warum sie das „befremdlich“ fanden, kannst du hier lesen. (kv)

