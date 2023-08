Netto mit Revolution bei Einkaufswagen – zieht die Konkurrenz nach?

Dieses nervige Problem kennt doch wohl jeder Supermarkt-Kunde: Man will sich mal eben einen Wagen für seinen Großeinkauf holen, doch im Portemonnaie ist weder eine Ein-Euro- oder 50-Cent-Münze noch ein Chip zu finden. Ärgerlich!

Der Discounter Netto macht damit jetzt aber Schluss. In zwei Filialen in Deutschland wird derzeit eine neue Funktion getestet. Kunden sollen per Smartphone-App den Einkaufswagen von der Kette lösen können (wir berichteten). Doch wie sieht es bei Konkurrenten wie Kaufland oder Penny aus? Werden sie Netto folgen?

Penny mit klarem Statement

Der Haken an der Innovation: Nur wer in seinem Handy einen NFC-Chip verbaut hat, kann in den bayerischen Filialen die neue Einkaufswagen-Funktion bislang nutzen. Wer ein aktuelles Handy besitzt, dürfte damit keinerlei Probleme haben und bereits in den Genuss der Neuerung kommen.

+++ dm, Kaufland und Co.: Enthüllt! Auf dieses Angebot sollten Kunden nicht herein fallen +++

Aber ist diese Einkaufswagen-Revolution auch für die Konkurrenten Rewe, Kaufland und Co. denkbar? Diese Redaktion hat bei den Supermärkten und Discountern nachgehakt – mit überraschendem Ergebnis. Kunden von Penny dürfen demnach erst mal nicht hoffen. „Bei Penny gibt es keine entsprechenden Überlegungen“, teilt ein Sprecher der Rewe Group auf Nachfrage mit.

Müssen auch Rewe-Kunden jetzt ihre Hoffnungen auf die neue Funktion beim Einkauf begraben? Immerhin zählt auch Rewe zur Rewe Group. Doch hier heißt es auf Anfrage dieser Redaktion: „Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass wir uns zu Aktivitäten anderer Unternehmen ohne direkten REWE-Bezug grundsätzlich nicht äußern.“ Bei einem anderen Konkurrenten dagegen scheint Hopfen und Malz auf den ersten Blick noch nicht verloren.

Kaufland schürt Kunden-Hoffnungen

Die Rede ist von Kaufland. Denn da teilt eine Sprecherin gegenüber dieser Redaktion mit: „Wir beschäftigen uns laufend damit, unseren Kunden ihren Einkauf zu erleichtern. Für einen einfachen und bequemen Einkauf setzt Kaufland daher auf die Digitalisierung der Customer Journey – von der Planung über den Einkauf bis hin zum Bezahlvorgang.“ Und weiter: „Grundsätzlich arbeiten wir daher stetig an neuen Services und digitalen Angeboten für unsere Kunden und beobachten neue Trends aufmerksam.“

Noch mehr Nachrichten:

Doch leider hat auch dieses Statement ein großes Aber: „Einen Service, bei dem die Kunden ihren Einkaufswagen über unsere App freischalten können, planen wir derzeit aber nicht.“ Unsere Nachfrage bei Edeka und Lidl blieb bislang unbeantwortet.