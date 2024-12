Netto: Irrsinn kennt keine Grenzen – jetzt trifft es auch Discounter-Kunden

Normalerweise stürzen sich Kunden in Supermärkten und Discountern während der Vorweihnachtszeit vor allem auf Adventskalender, Plätzchen und Schokoladennikoläuse.

Doch ein Trend lenkt von den weihnachtlichen Klassikern ab: die Dubai-Schokolade. Die Süßigkeit bestehend aus Schokolade, Pistazien-Creme und Kadayif (auch Engelshaar genannt) ist seit Wochen kaum noch wegzudenken. Nachdem bereits Einzelhändler wie Rewe die Dubai-Schokolade ins Sortiment aufnahmen, zieht nun auch Discounter Netto nach.

Netto macht es offiziell

Es ist nichts Neues, das Netto Dubai-Schokolade zum Verkauf anbietet. Bereits vor einiger Zeit hatte der Discounter die begehrte Süßigkeit in seinen Onlineshops gelistet. Jetzt geht der Einzelhändler allerdings noch einen Schritt weiter und holt das Trend-Produkt direkt in die Filialen.

Ab Montag, 23. Dezember 2024, wird die Schokolade mit Pistanzien-Creme und Engelshaar deutschlandweit in allen Filialen zum Verkauf in den Regalen bereit liegen. Eine Einschränkung gibt es allerdings: Das Angebot besteht nur, so lange der Vorrat reicht und die Dubai-Schokolade verfügbar ist.

Netto: Dubai-Schokolade nicht die einzige Neuheit

Wieviel eine Tafel kosten soll, dazu macht Netto bisher keine Angabe. Klar ist: Erfahrungsgemäß wird die Dubai-Schokolade schnell ausverkauft sein.

Umso besser, das Netto gleichzeitig ein alternatives Produkt auf den Markt bringt. So soll es ab der 52. Kalenderwoche, also ebenfalls ab dem 23. Dezember 2024, ein Dubai-Eis zu kaufen geben.

Netto ist nicht der einzige Discounter, der die Dubai-Schokolade in die Filialen holt. Auch Konkurrent Aldi wird die Trend-Sünde bald verkaufen (hier mehr dazu).

Eine Person, die wohl weder bei Netto noch bei Aldi zuschlagen wird, ist unsere Autorin. Warum sie findet, dass der Dubai-Schokoladen-Trend eindeutig zu weit geht, kannst du in diesem Kommentar lesen.