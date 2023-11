Netto zum besten Discounter gewählt – doch jetzt rechnen die Kunden mit ihm ab: „Geht massiv bergab“

Kennt man das nicht? Da freut sich Netto über die Auszeichnung zum besten Discounter Deutschlands, und die Kunden brechen in einen Sturm der Kritik aus. Doch was ist da los?

+++ Netto: Schild am Pfandautomaten bringt Kunden zum Kochen – „Ich krieg‘ Ausschlag“ +++

Auf Facebook präsentiert Netto stolz seine siebte aufeinanderfolgende Auszeichnung von der Mitteldeutschen Markenstudie. „And the Winner is? Netto Marken Discount ist von der Mitteldeutschen Markenstudie zum 7. Mal in Folge zum beliebtesten Discounter Deutschlands in der Kategorie Top-Discounter gekürt worden! Ein Grund für uns, so weiterzumachen wie bisher: Mit ausgezeichneten Produkten zu top Preisen!“

Netto zum besten Discounter gewählt – doch jetzt rechnen Kunden ab

Doch statt Jubel erntet Netto vor allem Kritik von den eigenen Followern. Ein Nutzer lässt keinen Zweifel: „Netto Marken Discount, sorry, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Die Qualität geht seit mindestens 2 Jahren massiv bergab, immer mehr billiges Zeug wird teuer verkauft. Nehmen wir eine Dose Texas FeuerTopf. Vor Jahren dick und viel Inhalt, jetzt ne dünne Suppe. Und Preis herauf. Dann geh ich halt zu Penny.“

Ein weiterer Follower fügt hinzu: „Der Witz des Jahres.“ Da brennt wohl die Luft im Discounter-Paradies. Netto versucht zu beschwichtigen: „Hallo, danke für deinen Kommentar. Schade, dass bei dir dieser Eindruck entstanden ist. Wir kümmern uns sehr gerne um dein Anliegen. Hierfür wäre es toll, wenn du uns die betroffene Filiale mitteilst und uns eine private Nachricht schreibst.“

Einige verteidigen Discounter auf Facebook

Aber nicht jeder lässt sich so leicht beirren. Ein Leser verteidigt Netto: „Ich kann mich über die Mädels in meinem Stammnetto auch nicht beschweren. Immer nett, hilfsbereit und ein nettes Wort auf den Lippen. Für das, was in den Büchsen drin ist, ist der Hersteller zuständig, steht auf jeder Büchse, wer das ist. Beschwert euch doch dort. Ansonsten hat Netto für jedes Süppchen auch die frischen Zutaten, wie wäre es mit selber kochen. Ist auch viel gesünder und macht Spaß. LG und frohes Kochen.“

Während also einige Kunden mit einem kritischen Blick auf Netto schauen, gibt es auch treue Anhänger, die ihren Lieblings-Discounter verteidigen. Was steckt wirklich hinter den Kulissen? Das bleibt spannend.