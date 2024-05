Nazi-Skandal auf Sylt zieht weite Kreise – für „Pony“-Gäste hat er üble Folgen!

Dieses ekelhafte Video schockt nicht nur Sylt – sondern ganz Deutschland: Vor der schicken „Pony“-Bar stimmen junge Menschen lachend ausländerfeindliche Parolen an (wir berichteten hier bereits). Jetzt gibt es heftige Konsequenzen nach dem schlimmen Nazi-Skandal.

Unser Partnerportal „MOIN.DE“ hat einige der Rich Kids aus dem Video ausfindig gemacht – und weiß: Nach dem Rassismus-Skandal gab es drastische Maßnahmen.

Sylt: Nach Skandal-Video regnet es Kündigungen

Auch die Insel-Gemeinde hat sich bereits zu dem heftigen Vorfall geäußert. „Wir haben für diese Gesänge null Toleranz. Dieses Verhalten ist für uns abstoßend und vollkommen inakzeptabel“, erklären alle Bürgermeister, touristischen Verbände und deren Vertreter über die Social-Media-Plattform Instagram. So etwas wolle man „nicht dulden“. Gleichzeitig gibt es für die Teilnehmer ein Sylt-Verbot! „Solche Gäste brauchen nicht noch einmal nach Sylt zu kommen“, heißt es weiter in dem Post. Doch für die Ausländerhasser kommt es noch dicker.

Klar zu erkennen in dem Video ist unter anderem Moritz N. Er hat in dem Clip seinen Arm offenbar zu einem Hitler-Gruß erhoben, deutet mit zwei Fingern an seiner Oberlippe einen Hitler-Bart an. Er war in einer Werbeagentur beschäftigt – die Betonung liegt auf „war“. Laut der „Bild“ wurde ihm nun „fristlos gekündigt“.

Junge Frau war bei Influencerin angestellt

Ebenfalls in dem Video mit am Start war Elisa Maria K. Die junge Frau war bei Influencerin Milena Karl angestellt. Doch auch ihr wurde gekündigt. „Wie die meisten von euch habe auch ich voller Bestürzung das Video von Sylt mit den ausländerfeindlichen Parolen in den sozialen Netzwerken gesehen. Abgesehen von dem ohnehin abscheulichen Inhalt des Videos hat es mich schockiert, verletzt und enttäuscht zu sehen, dass eine der Personen aus dem Video mit mir in einem Anstellungsverhältnis stand“, heißt es unter anderem in einem Statement von Karl.

