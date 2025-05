Muttertag ist längst ein Milliarden-Geschäft – so viel ist uns unsere Mama wert

Mama ist doch die Beste! Oder? Wenn die Kindheit schön war und das Verhältnis gut ist, werden die meisten von uns dieser Aussage wohl zustimmen. Daher möchten sich viele kleine und große Kinder am Muttertag mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedanken.

Aber ist diese Aufmerksamkeit wirklich so klein? Der Muttertag gilt inzwischen als echtes Milliarden-Geschäft. Wie viel wir insgesamt ausgeben und was jeder Einzelne für ein Geschenk bezahlt, erfährst du im Folgenden.

Muttertag ist ein Milliarden-Geschäft – so viel Kohle geben wir aus

Sie hat uns gehegt und gepflegt, uns Essen gekocht, durch Wutanfälle in der Kindheit und schwierige Phasen im Leben begleitet – unsere Mama. Daher möchten viele von uns dieser besonderen Frau in unserem Leben spätestens am Muttertag etwas zurückgeben. Doch wie viel ist uns das wert? Inzwischen soll der Muttertag zu einem echten Milliarden-Geschäft geworden sein. Da fragt man sich schnell: Ist das noch Liebe oder doch nur noch Kommerz?

++ Ebenfalls spannend: Lotto-Spieler muss Tod der Mutter verkraften – drei Tage danach kommt’s raus ++

Dieses Jahr fällt der Muttertag auf den 11. Mai, wie immer natürlich ein Sonntag. Daher rätseln schon jetzt viele, was sie dieses Jahr schenken könnten. Und bei den Gesamtausgaben kommt man tatsächlich ins Staunen: Laut dem „Handelsverband Deutschland“ (HDE) wollen Verbraucher dieses Jahr insgesamt 1,08 Milliarde Euro für Muttertags-Geschenke ausgeben. Das geht aus einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage des HDE unter circa 500 Personen hervor. Den Einzelhandel wird’s freuen!

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Diese Geschenke sind am beliebtesten

Laut Umfrage haben knapp 30 Prozent der Verbraucher geplant, etwas zum Muttertag zu kaufen. Das entspricht dann einem durchschnittlichen Einkaufsbetrag von 19,26 Euro pro Person.

Weitere spannende News liest du hier:

Am beliebtesten auf der Geschenkeskala sind mit satten 60 Prozent natürlich die Blumen. Dahinter folgen Lebensmittel (43,7 Prozent), Parfums und Kosmetik (32,5 Prozent) und Dekorationsartikel (25,6 Prozent). Was verschenkst du denn in diesem Jahr?