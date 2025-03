Mutter und Tochter machen Urlaub an der Ostsee – sie sollten nie mehr zurückkehren

Es ist der letzte Wunsch von Barbara und ihrer Tochter: Sie möchten noch einmal an den Ort zurückkehrten, der ihnen so viel bedeutet hatte: ihr Lieblingshotel in Hohwacht an der Ostsee. Ein Ort, an dem Barbara den Zauber vergangener Urlaube noch einmal erleben wollte. Dem Team vom Wünschewagen gelingt es, diesen Traum zu ermöglichen.

Doch es war auch ein Ausflug, der von Anfang an das Gewicht von Abschied in sich trug – der letzte Urlaub, von dem sie nie mehr zurückkehren sollten.

Urlaub: Barbara und ihre Tochter wollen noch einmal an die Ostsee

Als das Wünschewagen-Team, Barbara und ihre Tochter im Hotel ankamen, spürte man sofort die Wärme und Herzlichkeit. „Am Hotel angekommen spürte unser Fahrgast sofort die wohligen Erinnerungen an die gemeinsamen Urlaubsmomente mit ihrem Ehemann“, erinnert sich das Team des Wünschewagens an diesen Augenblick.

Als sie später gemeinsam ins Café gingen, stand der Tisch bereits liebevoll gedeckt. Beim ersten Schluck Kaffee und einem Stück Kuchen begann Barbara, von den vielen schönen Urlauben zu erzählen, die sie in Hohwacht verbracht hatte.

+++ Frau will mit Tochter und Enkelin in den Urlaub an die Nordsee – sie werden das Meer nie wieder gemeinsam sehen +++

Nach dieser herzlichen Stärkung machten sich Barbara, ihre Tochter und das Wünschewagen-Team auf den Weg zur Seebrücke. Die Ostsee empfing sie mit eisigen Winden, die den Körper frösteln ließen. Doch die älter Dame ließ sich nicht abschrecken. Sie stellte sich dem Wind, ließ sich von ihm durchpusten und atmete die salzige Luft ein – als wollte sie sich von der Ostsee noch einmal alles holen, was sie ihr geben konnte.

Doch der emotionalste Moment des Tages war der Besuch im Pflegeheim, wo Barbaras Ehemann auf sie wartete. Die Pflegekräfte vor Ort erzählen den Besuchern, dass sich Barbaras Mann „schick gemacht hat und wartet“. Und als Barbara ihn nach so vielen Monaten der Trennung endlich wieder sah, flammte in ihren Augen eine unbeschreibliche Freude auf – ein Moment der Wiedervereinigung, der mehr sagte als tausend Worte.

Emotionales Wiedersehen nach vielen Monaten

Als der Tag sich langsam dem Ende neigte und Barbara und ihre Tochter zurück ins Hospiz gebracht wurden, war der „Abschied schwer“. Doch dann, als sie ihren Wünschewagen-Teddy, den sie liebevoll „Wünschi“ taufte, in ihre Arme schloss, wusste das Team, dass dieser Tag für immer ein Teil von der kleinen Familie bleiben würde.

Ein Moment, der nicht nur Barbara und ihre Liebsten sichtlich berührte, sondern auch die vielen Fans auf Facebook. So schreibt eine Userin: „Es ist immer wieder wunderbar zu lesen, wie viel Freude ihr bereitet, vielen Dank dafür.“

Auch ein anderer Nutzer meint: „Danke für euren unermüdlichen Einsatz in der Nächstenliebe und Wunscherfüllung.“ Es wird deutlich: Alle sind dankbar und bewegt von diesem emotionalen Ausflug.