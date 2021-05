Ein Stromausfall legt in München am Freitag ganze Stadtteile lahm!

München: Stromausfall legt ganze Stadtteile lahm – so schlimm hat es die Stadt erwischt

Es herrscht absolutes Chaos in München!

Ein Stromausfall legt in München am Freitagmorgen ganze Stadtteile lahm. Davon berichtet unter anderem die „tz“. Tausende Haushalte sind betroffen, der Berufsverkehr gerät ins Stocken.

München: Störungen bei Bus und Bahn

Gegen 6.30 Uhr meldete die Münchener Verkehrsgesellschaft (MVG) etliche Störungen bei Bus und Bahn. Es heißt, dass mit „erheblichen Behinderungen“ zu rechnen sei. Dennoch sei man bemüht, so schnell wie möglich einen Betrieb nach Fahrplan wieder herzustellen.

Von dem Stromausfall in München sind auch zahlreiche Ampeln betroffen (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Doch wie kommt es überhaupt zu dem massiven Stromausfall in München? Ein Kabelbrand im Osten der Stadt ist schuld! Die Ursache des Feuers ist bislang noch nicht bekannt.

München: Ampeln fallen aus

Insgesamt um die 20.000 Haushalte in Ramersdorf, Haidhausen und Berg am Laim sind betroffen. Zusätzlich vermelden die Stadtwerke München (SWM), dass es auch im Verkehr zu Beeinträchtigungen kommen kann: In dem betroffenen Gebiet liegt auch der Tram-Betriebshof, Ampeln fallen aus.

Der Schaden soll so schnell wie möglich behoben werden. Laut der „tz“ geht man von „umfangreichen Reparaturarbeiten“ an den Kabelstrecken aus – diese könnten sogar bis zum Mittag hin andauern.

Was ein chaotischer Start in das Wochenende für die Münchener! (cf)