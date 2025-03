Monika reist an die Müritz – ein letztes Mal für immer

Der Wünschewagen des ASB-Samariterbundes Berlin hat es sich zur Aufgabe gemacht, schwerkranken Menschen ihren letzten großen Herzenswunsch zu erfüllen. So auch den von Monika. Sie wollte noch einmal an die Müritz. Rund um den großen See in Mecklenburg-Vorpommern hatten sie und ihre Schwester Christiane die Sommer ihrer Kindheit auf dem Campingplatz verbracht.

Die mit diesem Ort und dieser Zeit verbundenen Erinnerungen wollte sie gerne noch ein letztes Mal aufleben lassen. Unser Partnerportal „Berline live“ hat über die Rückkehr der Schwestern an ihren früheren Lieblingsurlaubsort berichtet.

Monika reist letztes Mal an Kindheitsort

Die Berliner Schwestern waren einst beinahe jeden Sommer zusammen auf einem Campingplatz am Rätzsee, ganz in der Nähe der Müritz, gewesen. Nun wollten sie diesen Ort noch einmal bereisen, um sich an die schöne Zeit in ihrer Kindheit zurückzuerinnern. Besonders für Monika sollte es ein besonderer Moment werden.

Auch interessant: Frau will mit Tochter und Enkelin in den Urlaub an die Nordsee – sie werden das Meer nie wieder gemeinsam sehen

Aufgrund einer schweren Erkrankung ist sie auf Rundumpflege angewiesen und lebt mittlerweile in einem Hospiz. Doch dank des Berliner ASB-Wünschewagens konnte sie sich ihren letzten Herzenswusnch erfüllen. Und als wäre es Schicksal, sollte sich auch das Wetter am Reisetag so verhalten wie früher. Sturm und Regen. „So ist es oft gewesen“, sagte Monika, anstatt sich darüber zu ärgern.

In Kindheit zurückversetzt

Monika war schon immer eine „Wasserratte“, erzählte sie dem Wünschewagen-Team über sich selbst. Bei einem Fischbrötchen erinnerten sie und Christiane sich an frühere Zeiten zurück. So war die heute sterbenskranke Schwester früher stets im Wasser anzutreffen. Doch auch im Ausflugsschiff auf dem Wasser genießt sie die Zeit zu zweit offensichtlich.

Mehr Themen:

Ein breites Lächeln sollte dem Wünschewagen-Team bestätigen: Monikas Herzenswunsch wurde zu 100 Prozent erfüllt. Und das trotz Regen. Das schlechte Wetter konnte den Schwestern keinen Strich durch die Rechnung machen, wie „Berlin Live“ berichtet. Wie das Wünschewagen-Team den Ausflug für sich verbuchte und wie es für sie war, die Schwestern zu begleiten, kannst du im Artikel unseres Partnerportals „Berlin live“ nachlesen.