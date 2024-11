Monatshoroskop Krebs: Was erwartet dich im November 2024?

Im nächsten Monat wird das Sternzeichen Krebs vor einige Herausforderungen und Chancen gestellt, die es zu ergreifen gilt. Dir stehen spannende Zeiten in der Gesundheit, der Liebe und der Karriere bevor. Als Sternzeichen Krebs bist du für deine empfindsamen und sensiblen Fähigkeiten bekannt. Umso wichtiger ist es für Krebse, auf den nächsten Monat vorbereitet zu sein – von Überraschungen musst du dich dann nicht umhauen lassen. Im Monatshoroskop kannst du wertvolle Einsichten darüber gewinnen, wie der nächste Monat für das Sternzeichen Krebs abläuft.

Als Sternzeichen Krebs bist du zwischen dem 22. Juni und 22. Juli geboren. Deine charaktertypische Sensibilität macht es dir leicht, dich auf die Ratschläge des Monatshoroskops einzulassen und sie anzunehmen. Der Einfluss von Mond, Halbmond und Neumond könnten dir im nächsten Monat eine Glückssträhne bereiten. Was das Horoskop über den nächsten Monat verrät, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Krebs

Erfahre jetzt, wie die Sterne im November für dein Sternzeichen Krebs stehen. Womit musst du in der Gesundheit rechnen? Was steht dir in der Karriere bevor? Und wie sieht es in der Liebe aus?

Was erwartet den Krebs im nächsten Monat in der Gesundheit?

Das Sternzeichen Krebs sollte sich nächsten Monat in der Gesundheit nicht zu sehr überschätzen. Vor allem für Krebse aus der ersten Dekade (22.06. – 01.07.) ist es im November an der Zeit, an der eigenen Gesundheit zu arbeiten. Zu Beginn des nächsten Monats erhalten Krebse einen ordentlichen Energieboost, wenn der Neumond am 1. November am Himmel steht. Das Monatshoroskop garantiert, dass du dich als Sternzeichen Krebs im nächsten Monat wie neu geboren fühlen wirst! Kürzliche Anstrengungen und Rückschläge sind wie vergessen und du blickst deiner nächsten Glückssträhne optimistisch entgegen. Wenn sich am 3. November die Planeten Mars und Pluto begegnen, kann es für das Sternzeichen Krebs in der Gesundheit laut Horoskop aber gefährlich werden.

Mit der kriegerischen Energie von Mars wird das Sternzeichen Krebs laut Monatshoroskop auf die Probe gestellt. In Kombination mit der Energie vom Neumond werden Krebse dazu verleitet, die Scheren auszufahren. Du überschätzt dich, nimmst deine Ängste und Sorgen verstärkt war und neigst dazu, dich im Alkohol zu verlieren, um den Schmerz zu betäuben. Das Monatshoroskop rät dem Sternzeichen Krebs dazu, sich im nächsten Monat Unterstützung oder ärztliche Hilfe zu suchen. Mit der Energie vom Neumond neigst du zur Ekstase an gesundheitlichen Einschränkungen. Am 15. November könntest du als Sternzeichen Krebs dann einen Sinneswandel erleben, wenn du die Hinweise des Monatshoroskops ernst nimmst. Mit dem Mond vor dem Saturn und etwas Eigenantrieb kommst du im November als Krebs wieder zu Kräften. Arbeitest du an dir und rufst die Energie vom Neumond auf, wirst du dich am 23. November laut Monatshoroskop wieder gefangen haben.

Worauf muss sich der Krebs im nächsten Monat in der Karriere gefasst machen?

Krebse aus der zweiten Dekade (02.07. – 12.07.) werden laut Monatshoroskop im November beruflich von der direkten Bewegung von Pluto angetrieben – und das macht sich bezahlt. Es ist kein Geheimnis, dass du als Sternzeichen Krebs eine besondere Wirkung auf andere Menschen hast. Im nächsten Monat macht sich der zwischenmenschliche Einfluss der Krebse in der Karriere besonders bezahlt. Gleich am 7. November machst du am Arbeitsplatz als Sternzeichen Krebs laut Horoskop ordentlich Eindruck und startest deine Glückssträhne. Laut Monatshoroskop stehen die Sterne für Krebse so gut, dass du im Handumdrehen deine Ziele erreichen solltest. Doch du solltest dich auch vorsehen, um es nicht zu übertreiben – das könnte die Stimmung am Arbeitsplatz gefährden.

Zur Monatsmitte läufst du die Gefahr, dich selbst zu überschätzen und dir mehr vorzunehmen, dein Sternzeichen Krebs leisten kannst. Übertreibst du es in der Karriere im nächsten Monat, wird deine Glückssträhne laut Monatshoroskop platzen. Das Horoskop empfiehlt dem Sternzeichen Krebs, Handlungen im nächsten Monat genau zu überdenken und nicht sofort deinen Emotionen und Instinkten zu folgen. Bleibst du auf dem Boden, wird sich deine Glückssträhne zum 21. November wieder einpendeln, wenn Sonne und Pluto gut zueinanderstehen. Die astrologische Konstellation wird dich als Sternzeichen Krebs im November laut Horoskop in deiner Karriere bestärken und dir den nötigen Erfolg bescheren, um deinen Beruf zum Highlight des Monats zu machen.

Glückstage des Krebs im November 2024: 07. November 2024 : Neptun weiß, was du brauchst. Ein romantischer Abend steht bevor.

: Neptun weiß, was du brauchst. Ein romantischer Abend steht bevor. 16. November 2024 : Die Liebe ist endlich mehr als nur ein Traum.

: Die Liebe ist endlich mehr als nur ein Traum. 18. November 2024: Heute kann dir niemand was – du bist der Held des Tages!

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe des Krebs

In der Liebe solltest du dir als Sternzeichen Krebs im November laut Monatshoroskop keine allzu großen Hoffnungen machen. Gerade Krebse aus der dritten Dekade (13.07. – 22.07.) werden sich in der Liebe wegen der rückläufigen Bewegung laut Horoskop schwertun. Was im November in der Liebe besonders gegen eine Glückssträhne für den Krebs spricht? Deine Neigung zum Alkohol, die dich für wahrhaftige romantische Gefühle unempfänglich macht. Betäubt von Rauschmitteln bist du als Sternzeichen Krebs im November nicht dazu in der Lage, Zeichen der Romantik wahrzunehmen und zuzulassen. Erst wenn du den Ratschlag des Monatshoroskops annimmst, dich nicht in den Rausch zu begeben, werden die Sterne dich belohnen. Im November fällt es dem Sternzeichen Krebs laut Monatshoroskop schwer, den eigenen Panzer verlassen. Versuche im nächsten Monat also, der Genusssucht zu widerstehen und in Sachen Liebe auch mal die Initiative zu ergreifen. Die Liebe kommt schließlich nicht vom allein!

Befolgst du den Ratschlag des Monatshoroskops, könntest du als Sternzeichen Krebs im November auch in der Liebe auf eine Glückssträhne stoßen! Gerade in der Monatsmitte wird es für den Krebs wichtig, in der Liebe auf die eigenen Stärken zu setzen. Sei deinen Eigenschaften als Krebs treu und nutze deine sensible, verständnisvoll Art, um deine Glückssträhne im nächsten Monat Realität werden zu lassen. Setzt du am 20. November auf die Talente deines Sternzeichen Krebs, kannst du andere mit deinem Humor und deiner Fantasie um den Finger wickeln. Als Sternzeichen Krebs weißt du es, deinen Partner bzw. Singles zu beeindrucken und wirst sehen, dass sich jemand tiefer zu dir hingezogen fühlt, als du es ahnst.

Krebs Monatshoroskop: November 2024 – Fazit

Wie das Monatshoroskop voraussagt, stehen dem Sternzeichen Krebs im November Höhen und Tiefen bevor. Arbeitest du an dir selbst, widerstehst den Verlockungen und ergreifst die Chancen, die sich dir bieten, könnte dein nächster Monat jedoch zum vollen Erfolg werden. Teilst du dir die Neumond-Energie richtig ein, wirst du vom Pfad der Sterne auf eine atemberaubende Reise mitgenommen werden. Als Sternzeichen Krebs gibt es im nächsten Monat laut Horoskop nichts, was du nicht erreichen kannst, solange du an den richtigen Ratschlägen anknüpfst.

Das Monatshoroskop reicht dir nicht? Wenn du einen tiefen Einblick in dein Sternzeichen Krebs haben möchtest, können wir dir weiterhelfen. Hier erfährst du alles über das Sternzeichen Krebs.