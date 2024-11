Monatshoroskop Krebs: Was erwartet dich im Dezember 2024?

Im nächsten Monat wird das Sternzeichen Krebs vor einige Herausforderungen und Chancen gestellt, die es zu ergreifen gilt. Dir stehen spannende Zeiten in der Gesundheit, der Liebe und der Karriere bevor. Als Sternzeichen Krebs bist du für deine empfindsamen und sensiblen Fähigkeiten bekannt. Umso wichtiger ist es für Krebse, auf den nächsten Monat vorbereitet zu sein – von Überraschungen musst du dich dann nicht umhauen lassen. Im Monatshoroskop kannst du wertvolle Einsichten darüber gewinnen, wie der nächste Monat für das Sternzeichen Krebs abläuft.

Als Sternzeichen Krebs bist du zwischen dem 22. Juni und 22. Juli geboren. Deine charaktertypische Sensibilität macht es dir leicht, dich auf die Ratschläge des Monatshoroskops einzulassen und sie anzunehmen. Der Einfluss von Mond, Halbmond und Neumond könnten dir im nächsten Monat eine Glückssträhne bereiten. Was das Horoskop über den nächsten Monat verrät, erfährst du hier.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Krebs

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Dezember für dein Sternzeichen Krebs stehen. Womit musst du in der Gesundheit rechnen? Was steht dir in der Karriere bevor? Und wie sieht es in der Liebe aus?

Was erwartet den Krebs im nächsten Monat in der Gesundheit?

Im Dezember 2024 muss sich das Sternzeichen Krebs in der Gesundheit von der Neumond-Energie verabschieden. Was dich im November angetrieben hat, musst du dir laut Horoskop als Sternzeichen Krebs im nächsten Monat selbst verschaffen. Besonders Krebse der ersten Dekade (22.06. – 01.07.) müssen sich im Dezember auf die eigene Gesundheit fokussieren. Schon zu Monatsbeginn solltest du dir als Sternzeichen Krebs vornehmen, auf deine Gesundheit zu achten. Ignorierst du dein eigenes Wohlergehen im Dezember, könnte das für dein Sternzeichen Krebs sehr gefährlich werden. Spätestens am 12. Dezember wird das Sternzeichen Krebs von der Anwesenheit des Saturn zur Vernunft gerufen werden. Dem größten Verführer des Krebs, dem Alkohol, solltest du jetzt abschwören, um schlimme Folgen zu vermeiden. Befolgst du den Rat des Monatshoroskops, wird das Sternzeichen Krebs im Dezember von einer Glückssträhne gesegnet sein.

Als Sternzeichen Krebs wirst du am meisten von der Energie des Mondes beeinflusst. Tritt die Sonne am 18. Dezember in Konstellation, droht dir als Sternzeichen Krebs ein großer Pechtag. Diese gefährliche Konstellation wirkt sich laut Horoskop im nächsten Monat besonders auf die Psyche des Krebs negativ aus – mentale Einschränkungen oder eine depressive Phase könnten dich treffen. Das Monatshoroskop rät dem Sternzeichen Krebs dazu, sich auf diesen Tag besonders zu wappnen, um der negativen Energie der Sonne widerstehen zu können. Schon am 22. Dezember wirst du als Sternzeichen Krebs von dem Halbmond im Sternzeichen Waage erlöst werden. Der Harmoniebringer greift dir unter die Arme und wird deine Gesundheit wieder in Balance bringen. Auf deine guten Vorsätze solltest du dich als Sternzeichen Krebs nochmal am 31. Dezember besinnen, wenn es ins neue Jahr geht.

Worauf muss sich der Krebs im nächsten Monat in der Karriere gefasst machen?

Bist du ein Krebs aus der zweiten Dekade (02.07. – 12.07.), musst du dich in der Karriere laut Monatshoroskop im Dezember auf unerfüllte Ziele einstellen. Die astrologischen Konstellationen machen es dem Sternzeichen Krebs im Dezember 2024 schwer, den Panzer zu verlassen. Als Krebs neigst du typischerweise schnell dazu, dich bei mangelnden Herausforderungen in die Bequemlichkeit zurückzuziehen. Diesen Fehler sollte das Sternzeichen Krebs im nächsten Monat laut Horoskop auf jeden Fall umgehen! Denn wirst du dich jetzt nicht aktiv in das Arbeitsgeschehen ein, könnte dem Sternzeichen Krebs eine große Chance flöten gehen. Indem du eigene Projekte vorantreibst, kannst du deine Glückssträhne als Krebs selbst besiegeln. Doch Achtung: Schießt du übers Ziel hinaus, könnte das Sternzeichen Krebs am 13. Dezember ein negatives Feedback treffen.

Das Monatshoroskop rät Krebsen dazu, sich im Dezember nicht alles zu Herzen zu nehmen. Rückmeldungen solltest du zwar annehmen, doch aber auch nicht zu stark von den Meinungen anderer beeinflussen lassen. Indem du deine Handlungen überdenkst, kannst du in der Karriere als Sternzeichen Krebs im Dezember die richtigen Entscheidungen fällen. Bis zum Monatsende solltest du an einem Weg arbeiten, um dieses Verhaltensmuster über Bord zu werfen und im Jahr 2024 zu lassen. Für deine Glückssträhne braucht es Innovation! Aber sei unbesorgt: Hast du bis zum 30. Dezember keine Lösungen in der Karriere gefunden, wird dir der Neumond im Steinbock ein Licht aufgehen lassen. Zeit, sich im nächsten Jahr als Sternzeichen Krebs in der Karriere von der besten Seite zu zeigen!

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe des Krebs

Das Sternzeichen Krebs steht im Dezember 2024 laut Monatshoroskop in der Liebe vor einer großen Wende. Bist du ein Krebs aus der dritten Dekade (13.07. – 22.07.) kannst du dich im Ernstfall auf DIE Veränderung in der Liebe gefasst machen. Am Anfang des Monats steuert die rückläufige Bewegung von Liebesplanet Neptun noch gegen das Sternzeichen Krebs – du fühlst dich bei deinen Gefühlen verloren. Das große Aufatmen erwartet die Krebse laut Monatshoroskop am 7. Dezember, wenn Neptun die Bewegungsrichtung ändert. Hast du bisher nur von der großen Liebe geträumt, wird sie jetzt endlich Wahrheit. Als Sternzeichen Krebs verspürst du nicht nur eine große Leidenschaft, sondern wirst als Single auch eine schicksalhafte Begegnung machen. Du hast die große Chance, dich zu verlieben! Gestehst du deine Gefühle der auserwählten Person aber nicht, könnte das schlimme Konsequenzen haben.

Befolgst du den Rat des Monatshoroskops nicht, wirst du dich als Sternzeichen Krebs im Dezember so fühlen, als hättest du schwere Steine in der Brust – eine Glückssträhne in der Liebe kann dann lange auf sich warten lassen. Als emotionaler und leidenschaftlicher Krebs läufst du laut Horoskop im nächsten Monat sonst außerdem Gefahr, in einer erotischen Traumwelt gefangen zu sein. Vergebene Krebse können von den starken Gefühlen unter dem Einfluss von Neptun schnell überfordert werden und sich von ihrem Partner abhängig machen. Das Monatshoroskop rät dem Sternzeichen Krebs dazu, im Dezember nicht die sensible Seite regieren zu lassen – das kann schnell zur Unschlüssigkeit über die eigene Gefühlswelt führen. Wirst du dir im nächsten Monat über die eigenen Gefühle klar, entscheidet nur noch die Reaktion deines Partners oder Schwarm darüber, ob du als Sternzeichen Krebs am Jahresende mit der großen Liebe oder Solo dastehst.

Krebs Monatshoroskop: Dezember 2024 – Fazit

Laut Monatshoroskop erwartet das Sternzeichen Krebs im Monat Dezember einige Höhen und Tiefen. Im nächsten Monat muss der Krebs durch schwache Neumond-Energie relativ viel Eigenleistung zeigen. Arbeitest du in Gesundheit und Karriere an dir selbst und stehst in der Liebe zu deinen Gefühlen, kann der Dezember für den Krebs in einer Glückssträhne enden. Lasse dich von den guten Kräften des Universums mitreißen und widerstehe der negativen Energie der Sonne – dann wird das Ende des Jahres 2024 für dein Sternzeichen Krebs garantiert zum Highlight werden!

