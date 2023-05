McDonald’s ändert Burger grundlegend – Kunden verstehen die Welt nicht mehr! „Widerlich“

Nanu, was ist denn bei McDonald’s los? Der Fastfood-Gigant hat wohl etwas an einem seiner Burger verändert – und das scheint einigen Kunden so gar nicht zu schmecken.

Pommes, Chicken Nuggets und Burger – bei McDonald’s kommen Fast-Food-Liebhaber voll auf ihre Kosten. Und um seinen Kunden ein abwechslungsreiches Angebot zu bieten, ändert McDonald’s auch regelmäßig Sortiment und Rezeptur der Produkte. Das gefällt allerdings nicht jedem.

McDonald’s-Kundin sauer auf Facebook

Jetzt hat es den Hamburger Royal TS offenbar erwischt – und zahlreichen Kunden ist es bereits aufgefallen. Der Burger hat scheinbar eine neue Sauce, die nicht jedem schmeckt. Eine McDonald’s Kundin machte sich diesbezüglich ordentlich Luft in den sozialen Netzwerken.

„Neue Rezeptur – Hamburger Royal TS. Wie ich heute dann (natürlich erst nach meiner Bestellung) feststellen musste, wurde beim TS die Rezeptur erneuert… Warum? Geschmacklich einfach nur widerlich, sodass ich dachte, die Sauce auf dem Burger sei abgelaufen“, schrieb die Frau auf der offiziellen Facebook-Seite von McDonald’s.

Vegane Sauce kommt nicht gut weg

„Auf Nachfrage bekam ich dann die Info, dass das die neue vegane Sauce sei. Vegane Produkte anbieten okay, aber warum auf einen normalen Burger vegane Sauce geknallt wird, die einfach nur süß schmeckt, total dünnflüssig ist und nun rein gar nichts mehr mit dem vorherigen Geschmack des TS zu tun hat, erschließt sich mir nicht. Kein Veganer würde den TS kaufen“, hieß es weiterhin.

Und auch diesem Fastfood-Liebhaber fiel eine neue Rezeptur auf: „Ich weiß schon, wieso ich bei dem ganzen veganen Hype nicht mit mache! Es nervt und schmeckt nicht! Wieder gutes Beispiel am RoyalTS. Die neue vegane Sauce ist einfach bäh. Muss das sein?“, schrieb der Mann auf Facebook. Auf Nachfrage dieser Redaktion hat sich McDonald’s zu dem Thema nicht geäußert.