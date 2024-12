McDonald’s: Nachricht lässt Pokémon-Fans ausrasten – doch sie hat einen bitteren Beigeschmack

Schon ganz bald soll es soweit sein! McDonald’s holt eine beliebte Aktion zurück: Bald gibt es wieder Pokémon-Sammelkarten zum Happy Meal! Darauf haben die Kunden gewartet. Traditionell ist es in jedem Jahr um diese Zeit der Fall.

Allerdings kommt das Comeback anders als erwartet. McDonald’s sorgt damit für Unsicherheit und Fragezeichen bei den Kunden. Wann können sie denn nun zuschlagen?

McDonald’s holt Pokémon-Sammelkarten zurück

Die Sammelkarten feiern ein Comeback beim Fastfood-Riesen. Gemeinsam mit Pokémon bringt McDonald’s diese zurück ins Happy Meal. Im Kids-Menü warten dann wieder ganz besondere Karten auf sie.

Diese Aktion findet seit mittlerweile über zehn Jahren jährlich statt. In Frankreich hat das Unternehmen die Rückkehr als erstes bestätigt. Hier geht es schon am Donnerstag (4. Dezember) los. Doch wie sieht es in den anderen Ländern aus? Für Deutschland steht offenbar noch kein Datum fest, selbst für die USA steht eine Bestätigung noch aus – ziemlich ungewöhnlich für den Fastfood-Giganten.

McDonald’s-Kunden müssen sich noch gedulden

Wann die Pokémon-Sammelkarten im Happy Meal zu finden sein werden, steht also noch in den Sternen. Allerdings gibt es bereits weitere Details zu den Karten, die Kunden in den Menüs erwarten können. Die 15 verschiedenen Sammelwerke sollen sich passend zum chinesischen Jahr des Holzdrachen, dass noch bis zum 28. Januar 2025 anhält, um Drachen-Pokémon drehen.

Hier die Liste der möglichen Pokémon-Karten laut „GamePro“:

Glurak (bestätigt)

Morlord

Pikachu

Miraidon

Brimova

Koraidon

Nachtara

Katapuldra (bestätigt)

Trikephalo

Donnersichel (bestätigt)

Pummeluff

Dragoran (bestätigt)

Evoli

Rayquaza (bestätigt)

Sen-Long

Wie immer gibt es keine neuen Karten im Happy Meal, sondern Nachdrucke. In den Päckchen finden Kunden jeweils drei normale und eine Holo-Karte. Diese schillert und glitzert besonders. Sechs verschiedene befinden sich unter den insgesamt 15 verschiedenen Karten.