McDonald’s-Kunden müssen es im McDrive immer wieder tun – Mitarbeiterin enthüllt Trick

Wenn es mal schnell gehen muss oder aber bei langen Autofahrten, fast jeder kennt ihn: den McDrive bei McDonald’s. Eine Sache kommt dem ein oder anderen Kunden aber ganz schön komisch vor. Denn oft müssen Autofahrer, obwohl niemand hinter ihnen ist, den Schalter verlassen.

Das könnte dich auch interessieren: McDonald’s: Probleme mit deutschem Hersteller! Kunden müssen auf beliebte Produkte verzichten

Es gibt geregelte Abläufe an den McDrive-Schaltern bei McDonald’s. Mitarbeiter bitten Kunden oft, bis „nach ganz vorne zu fahren“ – auch, wenn sonst niemand hinter einem in der Schlange steht. Doch warum ist das so? Eine Mitarbeiterin klärt nun auf.

McDonald’s: Angestellte nutzen diesen Trick

Die Frage, warum man nach einer Bestellung immer einige Meter nach vorne fahren muss, stellte nun ein Nutzer der Social-Media-Plattform Reddit, wie „chip.de“ berichtet. Er bemerkte seit einigen Monaten, dass er im McDrive immer vorfahren muss, um auf seine Bestellung zu warten, egal ob jemand hinter ihm steht oder nicht. Ein Reddit-Nutzer, der laut eigenen Angaben bei McDonald’s angestellt ist, beantwortet seine Frage: Es handelt sich anscheinend um einen Trick der Angestellten.

+++McDonald’s holt beliebten Burger zurück ins Sortiment – und setzt noch einen drauf+++

In dem Kommentar gibt der angebliche McDonald’s-Mitarbeiter Aufschluss über die Frage des Nutzers. Er erklärt, dass die Zeit, die ein Kunde benötigt, um die Ausgabestelle zu verlassen, gemessen werde. Um eine bessere Durchschnittszeit zu erreichen, wenden Mitarbeiter den Vorfahr-Trick an. So wird die Leistung der Filiale verbessert.

Konkurrenz zwischen den Filialen

McDonalds gebe seinen Mitarbeitern die Vorgabe, Bestellungen innerhalb von insgesamt zwei Minuten abzuwickeln. Das versetzt die Angestellten natürlich unter einen hohen Zeitdruck.

Mehr spannende News:

Um das vorgegebene Ziel zu erreichen, nutzen die Mitarbeiter von McDonald’s diesen kleinen Trick. Außerdem gebe es eine gewisse Konkurrenz zwischen den verschiedenen Filialen.