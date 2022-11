McDonald’s: Großes Comeback steht an – darauf mussten Kunden lange warten

Großes Comeback bei McDonald’s! Der Fastfood-Gigant holt eine beliebte Aktion zurück in seine Restaurants.

Lange warteten Kunden von McDonald’s darauf – jetzt ist es wieder da: Das Monopoly-Gewinnspiel geht nach zwei Jahren Pause wieder an den Start – und das direkt mit prominentem Support. Unter dem Motto „Let It Snow“ feiert Mc Donald’s Deutschland das Comeback des Monopoly-Gewinnspiels. Dabei soll das Gewinnspiel digitaler werden.

McDonald’s holt bekannte Musikerin und Influencerin ins Boot

Das Gewinnspiel soll nicht nur digitaler, sondern auch extravaganter werden – und zwar mit ihr: Rapperin und Influencerin Shirin David! Die 27-Jährige ist das Gesicht der diesjährigen Kampagne und wird in zwei Spots zu sehen sein. Sie singt in dem Monopoly-Werbespot ihre eigene Interpretation des Weihnachtsklassikers „Let It Snow“, wird als Glücksfee ein bis zwei Gewinner überraschen und hat dazu noch eine Special-Edition ihres Nummer-1-Hits „Lieben Wir“ aufgenommen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach der langen Pause unseren Gästen mit dem diesjährigen Monopoly eine einzigartige Kampagne bieten können, in der es neben Spaß, Spannung und tollen Preisen mit unserem Testimonial auch eine gehörige Portion Glamour geben wird. Die Kampagne wird in diesem Jahr darüber hinaus rein digital sein – was uns die Möglichkeit gibt, über die McDonald’s-App weiter langfristige Beziehungen zu unseren Gästen aufzubauen“, erklärt Tomasz Debowski, Marketingvorstand McDonald’s in einer Pressemitteilung.

McDonald’s: Aktion läuft noch bis zum 4. Januar

Der Kern des Gewinnspiels ist auch in diesem Jahr das Abziehen und Sammeln von Stickern. Diese sind an verschiedenen Aktionsprodukten angebracht. Alle Sticker-Codes werden von den Teilnehmern in die App eingegeben. Hier können sie Straßen und Bahnhöfe sammeln. Außerdem sehen Kunden direkt, ob sie einen der Sofortgewinne abgreifen konnten. Food-Gewinne können direkt in Coupons umgewandelt und beim nächsten Besuch eingelöst werden.

Mit dem Jackpot-Code können Kunden minütlich bis zu 100.000 Euro gewinnen, verspricht McDonald’s. Auch können Kunden etwas Gutes tun und Teile ihrer Gewinne an die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung spenden. Ab sofort gibt es noch bis zum 4. Januar 2023 die Preise im Gesamtwert von über 1,5 Millionen Euro zu gewinnen.