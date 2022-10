McDonald’s: Mitarbeiter schlagen Alarm! „Das killt mich“

Beim Fast-Food-Riesen McDonald’s zu arbeiten, ist für viele alles andere als ein Traumjob: Ständig riecht man nah Frittenfett, der Job ist stressig und die Kunden meistens ungeduldig.

Doch mit seiner neuesten Aktion hat McDonald’s seine Mitarbeiter in den USA an den Rand der Belastung gebracht – und Schuld daran ist ein neues Menü.

McDonald’s treibt mit neuer Aktion Kunden und Mitarbeiter in den Wahnsinn

Wie der „Stern“ berichtet, wollte der Fast-Food-Riese eigentlich nur seinen erwachsenen Kunden einen Trip in die eigene Kindheit bescheren, für die eigenen Mitarbeiter wurde die Aktion jedoch eher ein Ausflug in die Hölle.

Das Nostalgie-„Happy Meal“ sollte vor allem die damals noch kleinen Kunden aus den 1980ern und -90ern abholen. Das in Kollaboration mit der Bekleidungsmarke Cactus Plant Flea Market entstandene Menü erinnert nicht nur im Design an das damals in Deutschland noch als “ Junior-Tüte“ vertriebene Relikt aus dem vergangenen Jahrzehnten.

Nostalgie pur im Happy Meal für Erwachsene

Auch die darin enthaltenen Spielzeuge richten sich gezielt an eine erwachsene Klientel, handelt es sich doch um die damaligen Maskotten von McDonald’s wie den beliebten Ronald McDonald, den Hamburger-Dieb oder diesen lilafarbigen Blob, von dem schon früher niemand wusste, was er darstellen sollte.

Mit dem nur kurze Zeit erhältlichen Nostalgie-„Happy Meal“ scheint der Fast-Food-Konzern auch den Nerv seiner Kunden getroffen zu haben. Bereits vor Öffnung der Filialen sollen sich Schlangen vor den Türen bilden.

McDonald’s-Mitarbeiter sind mit den Nerven am Ende

Was sich für die Kassen von McDonald’s als Erfolg auf ganzer Linie anhört, ist für die Angestellten in den Filialen aber eine harte Belastungsprobe. „Das neue Happy Meal für Erwachsene killt mich“, berichtet ein Mitarbeiter laut „Stern„.

McDonald’s : Das gibt es im neuen Happy Meal für Erwachsene. Foto: McDonald's

Bereits vor Geschäftsöffnung müsse man schon massig Burger-Pattys und Pommes vorproduzieren, weil man sonst einfach nicht nachkommen könne. Doch auch mit guter Vorbereitung könne es dazu kommen, dass eine der Komponenten im Laufe des Tages ausgehe. Der Kundenfrust sei dann natürlich vorprogrammiert.

„Ich hasse es“, ist daher die einhellige Meinung unter den McDonalds-Mitarbeitern zum neuen Happy Meal für Erwachsene. Ob und wann es nach Deutschland kommt, ist noch fraglich.