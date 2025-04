McDonald’s: Kurz nach „Minecraft“-Kino-Start – was Kunden in DIESER Filiale erleben, kennt keinen Vergleich

Seit mehr als 15 Jahren zieht die würfelförmige Minecraft-Welt immer wieder neue Gamer in ihren Bann. Entsprechend groß war die Begeisterung, als Anfang April sogar „Ein Minecraft Film“ in die Kinos kam – mit Jack Black und Jason Momoa in den Hauptrollen. Doch wer kennt es nicht: Man kommt aus dem Kino und hat Hunger – also zum Beispiel rein in den nächsten McDonald’s! Doch in dieser Filiale spielen sich irre Szene ab.

Im Zentrum von München hat McDonald’s Deutschland ein temporäres Restaurant eröffnet, das ganz im Stil von Minecraft gestaltet ist. Ziel ist es, den Minecraft-Fans eine reale Umgebung zu bieten, in der sie ihre Leidenschaft für das Spiel und den Film ausleben können.

McDonald’s: Burger futtern zwischen Nether-Portal und Creeper

Das Innere des Restaurants ist voller Minecraft-Details orientiert sich stark an den bekannten Elementen aus dem Spiel. Zu sehen sind unter anderem ein nachgebautes Nether-Portal, rosafarbene Kirschblütenbäume sowie weitere typische Biome aus der Minecraft-Welt. McDonald’s hat sich dabei bemüht, die virtuelle Ästhetik des Spiels möglichst authentisch in die Realität zu übertragen. Auch die Hintergrundmusik stammt aus dem Minecraft Universum.

So sieht das McDonald’s-Minecraft-Restaurant innen aus. Foto: McDonald's Deutschland

Ein Highlight im Minecraft-Restaurant von McDonald’s ist der große Creeper vor dem Eingang. Die Figur ist lebensgroß und eignet sich ideal für Erinnerungsfotos. Während der Creeper im Spiel als gefährlicher Gegner bekannt ist, lässt er sich hier gefahrlos bestaunen.

Gratis-Pommes für verkleidete Minecraft-Charakter

Neben der aufwändigen Gestaltung bietet McDonald’s auch spezielle Aktionen rund um das Thema Minecraft. So erhalten alle Besucher, die als Minecraft-Charakter verkleidet erscheinen, eine mittlere Portion Pommes gratis – solange der Vorrat reicht. Die Aktion richtet sich besonders an Cosplayer und kreative Fans, die ihre Begeisterung für Minecraft zeigen möchten.

Doch man geht ja nicht nur wegen Minecraft zu McDonald’s, sondern auch, um etwas zu essen. Neben dem regulären Burger-Sortiment sind das spezielle Minecraft-Menü sowie besondere Desserts erhältlich. Darunter befinden sich zum Beispiel der „Minecraft McFlurry“ und ein Milchshake im passenden Design. Beide Produkte wurden eigens für diese Aktion entwickelt und sind nur für kurze Zeit verfügbar.

Zusätzlich hat McDonald’s für alle, die die McDonald’s-App nutzen, besondere Inhalte vorbereitet. Ab dem 17. April gibt es dort exklusive Coupons, mit denen sich mehr als 20 besondere In-Game-Accessoires für Minecraft freischalten lassen. Die gesamte Minecraft-Aktion ist auf etwa zwei Wochen begrenzt und findet in der Filiale an der Straße Tal 6 in München statt.