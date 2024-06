McDonald’s: Streit am McDrive eskaliert – plötzlich fallen Schüsse

Wenn es um das Essen geht, dann verstehen einige Menschen wirklich keinen Spaß. Dass es aber, wie in diesem Fall bei McDonald’s, derart ausartet, das ist wirklich die Krönung. Bei einer Essensbestellung am McDrive kam es plötzlich zu einem Streit, der so heftig eskaliert ist, dass sogar Schüsse gefallen sind!

McDonald’s: Dieser Streit eskalierte voll und Ganz – aus einem simplen Grund

Kaum zu Glauben, aber diese Geschichte hält gerade den Ort Blakeland in den USA in Atem. Laut Polizeiangaben soll die 22-jährige McDonald’s-Mitarbeiterin Chassidy G. am Drive-In-Schalter in den frühen Morgenstunden auf einen Kunden geschossen haben. Dem Streit vorausgegangen war, dass sich der Kunde beschwert hatte, dass seine Bestellung fehlerhaft gewesen sein soll.

Um seiner Beschwerde Ausdruck zu verleihen, hielt er es anscheinend für angemessen, einige Gegenstände und Becher durch das Drive-In-Fenster zu werfen. Weil die McDonald’s-Mitarbeiterin das aber nicht auf sich sitzen lassen wollte, warf sie selbst mit Getränkebechern zurück auf den Kunden, berichtet die „Daily Mail“.

McDonald’s: Täterin schießt auf Kunden – ist aber auf freiem Fuß

Nach dem Hin und Her wollte sich der Kunde mit dem Auto aus dem Staub machen. Daraufhin verließ die McDonald’s-Mitarbeiterin die Filiale und feuerte mehrfach mit einer Pistole in Richtung des Kunden. Ein Projektil traf auch tatsächlich den Wagen des Kunden.

Glücklicherweise wurde dabei aber niemand verletzt. Die 22-Jährige wurde aufgrund des Angriffes festgenommen. Am nächsten Tag wurden sie allerdings wieder freigelassen, weil jemand die Kaution in Höhe von 15.000 Dollar (rund 14.000 Euro) zahlen konnte.

