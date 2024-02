McDonald’s: Deutsche Kunden stinksauer – schuld ist dieser Trend

Wer bei McDonald’s Essen bestellt, der hofft vor allem auf eines: Burger, Pommes und Co. möglichst schnell zu erhalten. Das besagt ja auch schon der Name „Fast Food“. Und dann bitte auch möglichst günstig.

Für immer mehr Kunden ist die Bestellung bei der Restaurant-Kette jetzt aber mit Mehrkosten verbunden. Und das liegt nicht an Cheeseburger, Nuggets und Co. McDonald’s bittet an anderer Stelle nach dem Besuch zur Kasse, wie unser Partnerportal „Thüringen24“ jetzt berichtet.

McDonald’s bittet zur Kasse

Wenn du im Restaurant selbst essen willst oder die Fahrt durch den McDrive scheust, dann dürftest du auch schon mal in einer der zahlreichen Filialen Platz genommen haben. Zuvor dürftest du dir mit deinem Auto einen Parkplatz gesucht haben. Doch in der Fast-Food-Euphorie hat man da schnell mal die geltenden Parkplatz-Regeln übersehen.

So erging es jetzt auch einem Kunden aus Gera (Thüringen). Wohl schon mit den Gedanken bei seinem Fast-Food-Menü hatte er im Eifer des Gefechts vergessen, die Parkscheibe auf dem Armaturenbrett seines Autos zu platzieren. Dieser Fehler sollte ihn teuer zu stehen kommen: Satte 25 Euro wurden nach seinem McDonald’s-Besuch noch mal fällig, berichtet „Thüringen24„. Und mit diesem Schicksal scheint er nicht alleine zu sein.

Kunde deutlich: „Geht schon länger so“

Seinem Ärger machte er im Netz Luft. Prompt mischten sich auch andere Fast-Food-Kunden ein. „Geht schon länger so“, wurde so etwa ein Mann unter seinem Beitrag deutlich. „Wie fast auf allen Parkplätzen nur noch mit Parkuhr, sonst gibt es Knöllchen.“

Doch warum werden McDonald's-Kunden in Gera plötzlich zur Kasse gebeten? Und was sollten auch andere deutsche Kunden künftig bei ihrem Filial-Besuch mit dem Auto beachten?