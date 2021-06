McDonald's-Kunde klagt nach Horror-Erlebnis: „Für mich war es der letzte Besuch“

Eben kurz was bei McDonald's kaufen und die Produkte genießen - so hatte sich ein Mann den Besuch in dem Fast-Food-Restaurant vorgestellt. Doch was er dann erlebt hat, gleicht mit einem Horror-Szenario.

Stocksauer wendet er sich im Anschluss an McDonald's. Er schreibt: „Für mich war es der letzte Besuch.“ Aber was ist passiert?

McDonald's: Ein Kunde ist nach seinem Besuch im Restaurant stocksauer. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Christian Schroedter

McDonald's: Kunde ist nach Horror-Erlebnis stocksauer

„Normal ist es nicht meine Art, solche Beschwerden zu schreiben, aber diesmal bin ich so verärgert, dass ich es das erste Mal tun werde!“, beginnt der McDonald's-Kunde seine Beschwerde auf Facebook.

Er habe vergangene Woche Freitag den McDrive in Celle-Altencelle besucht. Dort seien fünf Autos vor ihm gewesen, sodass „ich dachte, es geht schnell“, schreibt er. Und weiter: „Das war der erste Trugschluss!“

Denn er habe 50 Minuten warten müssen! „So was habe ich noch nie erlebt! Nicht in den größten Drangzeiten!“, so der Mann. Die Kassiererin sei dann „sehr nett und höflich“ gewesen, doch „bei der Ausgabe ging es dann weiter.“

„Mich empfing ein äußerst grummeliger und unfreundlicher Mann, der nicht mal in der Lage war 'Guten Tag' oder 'Hallo' zu sagen“, schildert der McDonald's-Kunde weiter. Kommentarlos habe er dann zwei kleine Becher bekommen, obwohl er eine kleine Cola mit Eis und einen großen Milchshake Vanille gekauft hatte. Und diese Bestellung reichte offenbar schon, um den Kunden in Wut zu versetzen.

McDonald's: Der Besuch im Fast-Food-Restaurant endete für den Mann im großen Ärger. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Steinach

Auf seinen Einwand hin habe sich der McDonald's-Mitarbeiter schließlich umgedreht und ihm einen großen Milchshake gegeben. „Auf dem Tresen standen übrigens noch mindestens 20 andere kleine und große Becher - auch Eisbecher! Draußen waren übrigens schwüle 27 Grad und viel Sonne!“, so der Kunde.

Als er den ersten Zug von der Cola genommen habe, habe er gewusst, wie lange die dort schon gestanden habe. „Die Cola, wenn es überhaupt eine war, war total warm, abgestanden und schmeckte sehr komisch. Wenn einmal Eis drin gewesen ist, dann war es schon lange geschmolzen!“

Ähnlich ging es mit dem Milchshake weiter. „(Es) war auf keinen Fall Vanille, wahrscheinlich Erdbeere, zu schmecken war es jedenfalls nicht mehr. Es war auch kein Shake mehr. Es war nur noch warme dicke Milch mit irgendeinem Geschmack“, ärgert sich der Mann. Und: „Am Liebsten hätte ich sofort alles wieder ausgespuckt.“

Völlig entsetzt führt er fort: „Ich mag gar nicht daran denken, was sich in dem Shake oder in der Cola schon so alles durch die Hitze gebildet hatte. Insgesamt war dieser Besuch ein Riesenreinfall und es ist peinlich wie dort mit Gästen umgegangen wird!“ Deshalb fasst er schließlich den Entschluss: „Für mich war es dort der erste Besuch … Mit Sicherheit aber auch der Letzte!“

McDonald's reagiert zurückhaltend

Die Reaktion von McDonald's fiel durchaus knapp aus. Die Fast-Food-Kette schreibt: „Oh je, das klingt nach keiner guten Erfahrung - bitte entschuldige.“ Dann verweist sie auf ihren Kundenservice. Ob der Kunde Kontakt zu diesem aufgenommen hat, bleibt unklar. (nk)