McDonald’s: Kleidung im Geheim-Menü – du ahnst nicht, was dahintersteckt

McDonald’s ist immer wieder für eine packende Neuheit auf dem Markt bereit! In den vergangenen Wochen hatte die Fast-Food-Kette mit der überraschenden „Bisschen scharf“-Kombi ein regelrechtes Geheim-Menü angekündigt.

Doch zu den Angebot zählen nicht nur ein knuspriger Chicken-Burger und würzig-scharfe Chicken Nuggets mit Spezial-Dip – sondern auch Kleidung, was in der Vergangenheit bisher eher unüblich war. Unser Partner-Portal BERLIN LIVE war bei der Releaseparty von McDonald’s in der Hauptstadt ebenfalls vor Ort.

McDonald’s erweitert sein scharfes Menü mit Klamotten

In Zusammenarbeit mit dem Berliner Modelabel „Sucuk und Bratwurst“ hat McDonald’s an einer „Bisschen scharf“-Kollektion getüftelt. Was dabei herausgekommen ist? Ein schwarzer Hoodie mit dem Rückenaufdruck eines in Ayran getunkten Nuggets, ein weißes Shirt mit goldenem „M“ auf der Brust sowie eine schwarze Cap in Flammen-Optik.

Wie BERLIN LIVE erfuhr, sind alle Kleidungsstücke nur in limitierter Anzahl über den Onlineshop von „Highsnobiety“ erhältlich – wie viele Teile vorrätig sind, sei jedoch nicht bekannt. Die Preise dafür haben es allerdings in sich: Während man für das Shirt 55 Euro und für den Kapuzenpullover stolze 125 Euro blechen muss, dürfte die Kappe mit einem Preis von 40 Euro nahezu noch ein Schnäppchen sein.

McDonald’s-Fans müssen für Kleidung tief in die Tasche greifen

Am Abend der Veröffentlichung war mit Lukas Olgac auch einer der Mitgründer des Berliner Modekollektivs im „Highsnobiety“-Flagship-Store unter den Linden vor Ort. Ob der kreative Künstler wohl selbst ein leidenschaftlicher McDonald’s-Kunde ist?

Im Interview mit unserem Partner-Portal BERLIN LIVE verriet Lukas Olgac die Antwort – ebenso wie die Geschichte, wie es überhaupt zu dieser besonderen Kollaboration mit dem Fast-Food-Giganten kam und wie die gemeinsame Arbeit verlief. Dort gibt es auch Schnappschüsse der einzelnen Kleidungsstücke zu sehen.