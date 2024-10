McDonald’s, KFC & Co.: Konkurrenz lockt Kunden weg – sie haben keinen Bock auf „Fast-Food-Müll“

Bei dieser Meldung lief vielen Fans deftiger Mahlzeiten das Wasser im Mund zusammen…

Dass Schnellrestaurants mehr als praktisch sind, muss man niemand erklären. Der Drive-in beim McDonald’s an der Autobahn oder der auch Nachts geöffnete KFC am Hauptbahnhof haben schon viele knurrende Mägen verstummen lassen.

Doch jetzt plant eine Kult-Kette ein großes Comeback – und dem Feedback einiger Kunden zufolge steht McDonald’s, KFC & Co. ein ernsthafter Konkurrenzkampf bevor.

McDonald’s, KFC & Co. kriegen Konkurrenz

Die Rede ist vom legendären Schnellrestaurant-Unternehmen „Wienerwald“, das vor allem für sein Hähnchenfleisch bekannt war. In den 70er und 80er Jahren feierte die Kette riesige Erfolge in Deutschland, man fand die Filialen gefühlt an jeder Ecke. Doch nach mehreren Skandalen und Insolvenzen begann der kontinuierliche Untergang – bis Ende 2023 in Niedersachsen wieder ein erster „Wienerwald“-Standort eröffnete. Er soll den Startschuss für das große Comeback geben – mit einem neu überarbeiteten Verkaufskonzept (>> wir berichteten).

Doch wird die Vormachtstellung von McDonald’s (fast 1.500 Filialen in Deutschland) oder KFC (fast 200 Filialen in Deutschland) durch diesen Rückkehrer auf der Schnellrestaurant-Bühne tatsächlich gefährdet?

Das lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt natürlich noch nicht eindeutig vorhersagen – doch wenn man den Stimmen Glauben schenkt, die diese Redaktion nach ihrer Berichterstattung von den Lesern erhielt, dann ist die Sehnsucht nach „Wienerwald“ statt „Mcces“ bei vielen Kunden tatsächlich größer als man denkt.

„Heute gehen wir in den Wienerwald“

„Wienerwald war lecker“, erinnert sich eine Leserin auf Facebook. Und sie bekommt Zuspruch von einer weiteren Userin: „Wäre schön. War immer lecker.“ Auch andere Nutzer haben richtig Lust auf das Comeback: „Das finde ich richtig gut“ oder „Wienerwald war das beste Hähnchen überhaupt“ ist in den Kommentaren lesen.

Ein Leser zitiert sogar direkt denn einst kultigen Werbeslogan: „Heute bleibt die Küche kalt. Heute gehen wir in den Wienerwald.“

Klare Ansage an die Fast-Food-Riesen

Trotz einiger Zweifel, ob „Wienerwald“ die Qualität aus alten Zeiten erneut erreichen kann, überwiegt bei vielen die Vorfreude – inklusiver klarer Ansage an McDonald’s, KFC & Co.!

„Lieber Hähnchen als Fast-Food-Müll“, schreibt ein Leser. Und ein anderer Nutzer erklärt sogar, dass ihn KFC seit der letzten Sortiments- und Preis-Umstellung „als Stammkunden verloren“ habe.

Bis „Wienerwald“ aber tatsächlich ein derart großes und erfolgreiches Filialnetz in Deutschland aufgebaut hat, um den Branche-Giganten den Kampf anzusagen, wird es wohl noch ein paar Jahre dauern.